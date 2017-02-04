SP’lilerden Karslılara ziyaret

Saadet Partisi Çayrıova İlçe Başkanı Yusuf Aksu, sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Aksu ve beraberindeki parti yöneticileri, geçtiğimiz günlerde de Çayırova Karslılar Derneği yönetimi ile bir araya geldiler.

Saadet Partisi Çayrıova İlçe Başkanı Yusuf Aksu, sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Aksu ve beraberindeki parti yöneticileri, geçtiğimiz günlerde de Çayırova Karslılar Derneği yönetimi ile bir araya geldiler. Buluşmada SP’nin belediye meclis üyeleri Ali Uçar ve Necati Apaydın da hazır bulundu.

KÜLTÜR MOZAİĞİ

Dernek başkanı Atilla Kızılboğa tarafından sıcak bir şekilde karşılanan SP’liler, gündem üzerine açıklamalarda bulundu. Çayırova’da en çok hemşeri derneklerine sahip çıkılması gerektiğini dile getiren Aksu, “İlçemiz bir Türkiye mozaiği gibidir. Karslılar Derneği’nin de bu mozaiğin önemli bir parçası olduğunu biliyoruz” dedi.