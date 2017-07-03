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Spor bahane propaganda şahane!

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Spor bahane propaganda şahane!
Spor bahane propaganda şahane!

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun yıllık faaliyet programında yer alan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Bisiklet İl Temsilciliği tarafından organize edilen Aytepe Diriliş Kampı Kupası Dağ Bisikleti Yarışması, 10 kategori 23 il, 39 farklı kulüpten 194 sporcunun katılımıyla güzel bir ortamda gerçekleşti. Siyasi mesajlar şampiyonaya damga vurdu.

 

ÖRNEK BİR MİSAFİRPERVERLİK

Türkiye Bisiklet Federasyonu faaliyeti olan ve Kocaeli Büyükşehir belediyesi katkıları, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bisiklet temsilciliği tarafından organize edilen Aytepe diriliş kampı kupası dağ bisikleti yarışması, hayli ilgi çekti. Müsabakalara katılan ve dereceye girenlere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından para ödülü ve kupa ile madalyaları verildi.

 

PROTOKOL KATILDI

Büyükşehir Belediyesi ile GHSİM yetkilileri, organizasyona katılarak ödül verdi. Büyükşehir Genel Sek. Yrd. Dr. Ali Yeşildal, Başkan Danışmanı ve Spor Daire Başkanı Ali Bilgili, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ile Büyükşehir Spor Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, sporculara kürsüde takdim edildi. Yetkililer “Müsabakalara katılan tüm sporculara teşekkür ediyoruz” dedi.

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İşte, İlimizi temsilen katılan 46 sporcumuzun dereceleri:

BÜYÜK ERKEK:

ABDÜLKADİR KELLECİ KOCAELİ BRİSA    BİRİNCİ

ONUR BALKAN                 KOCAELİ BRİSA    ÜÇÜNCÜ

 

BÜYÜK KADIN:

AYŞE ÇAKIR                                  KOCAELİ BRİSA   BİRİNCİ

CANSU TÜRKMENOĞLU KOCAELİ BRİSA   İKİNCİ

SEMRA YETİŞ                     GENÇLİK HİZ.SP.   ÜÇÜNCÜ          

 

MASTER ERKEK+40:

NEVZAT KIRAL                 KOCAELİ FERDİ    BİRİNCİ

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MASTER ERKEK +50:

MEHMET BOZDEMİR       GENÇ HİZ. SP.         İKİNCİ

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