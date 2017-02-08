Spor Lisesi’ne YILDIRIM düştü!

Liseler Arası Genç Erkekler Futsal maçlarında Yıldırım MTAL, Kocaeli Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi’ni 7-4 mağlup etti ve müthiş bir iş başardı.

Yıldırım MTAL’de golleri günün yıldızları Cüneyt Ergün (4), Atakan Narin (3) attı. Spor Lisesi’nde Oğuzhan Dönmez (2), Mehmet Emin Solak ve Melih Günyeli’nin golleri puan getirmedi. Yıldırım MTAL aldığı galibiyetin ardından büyük bir sevinç yaşadı. Genç Erkekler Futsal ikinci grup maçları yarın çeşitli salonlarda oynanacak maçlar ile devam edecek. Ahmet AKAY HAYRETTİN GÜRSOY SL: 4 YILDIRIM MTAL: 7 SALON: Hasan Gemici HAKEMLER: Mehmet Ali Paşa ***, Efrahim Yılmaz *** KOCAELİ HAYRETTİN GSL: Semih Çelebi ***, Oğuzhan Dönmez ***, Mehmet Emin Solak ***; Melih Günyeli ***, Hasan Can Katılmış ***, Umut Demir **, Samet Günay **, Uğur Enes Onan **, Abdullah Görkem Aktaş ** YILDIRIM MTAL:Oğulcan Kahtay ****, Atakan Narin ***, Cüneyt Ergün ****, Salim Abay ***, Nevzat Batuhan Sarıkaya ***, Amir Oktay ***, Kadir Emirhan Örsel ***, Konuralp Atlaş ***, Cemil Tüysüz ***, Batuhan Taşdüzer *** DEVRE: 3-0 (Yıldırım MTAL) MAÇ SONUCU: 4-7 (Yıldırım MTAL) GOLLER: Oğuzhan Dönmez (2), Mehmet Emin Solak, Melih Günyeli (Spor Lisesi), Cüneyt Ergün (4), Atakan Narin (3) (Yıldırım MTAL)