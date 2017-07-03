Spor okulları cıvıl cıvıl

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın marka projeleri arasında yer alan yaz spor okullarında çocuklar ücretsiz spor yapmanın keyfini yaşıyor

POTANSİYEL YÜKSEK

Ülkenin en çok lisanslı sporcuya sahip kentlerinden biri olan ilimizde de, benzer bir durum söz konusu. Geçtiğimiz hafta başlayan kurslara binlerce çocuk kayıt yaptırdı. 12 ilçede 31 branşta faaliyet gösteren spor okullarında işlerinde uzman antrenörler görev alıyor. Aileler çocuklarını spora teşvik eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü spor kurmaylarına teşekkür ederken, evlatlarını devletin güvenli ellerine teslim etmenin mutluluğunu yaşıyor. Yüzme dışında ücretin alınmadığı yaz spor kursları 2 ay sürecek. Kayıt yaptırmak isteyenler internet üzerinden ya da ilçe gençlik merkezlerine ve spor müdürlüklerine başvurabilir.