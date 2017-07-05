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Spor personeline sıkı eğitim!

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Spor personeline sıkı eğitim!
“Elektronik Belge Yönetim Sistemi” Eğitici Eğitmenleri için yapılan BELGENET (V.3.5.70 versiyonu) ve KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) entegrasyon sistemi ile ilgili eğitim seminerleri devam ediyor

BELGENET SİSTEMİNE GEÇİLDİ

3-7 Temmuz 2017 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen seminere 17 ilden, Kocaeli de dahil, 34 Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü personeli katılıyor. 10 Temmuz 2017 itibari ile “Elektronik Belge Yönetim Sistemi” Eğitici Eğitmenleri için yapılan BELGENET (V.3.5.70 versiyonu) ve KEP entegrasyon sistemi ile ilgili eğitim tüm Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü personeline verilmiş olup, eğitim seminerlerinin ilk aşaması tamamlanmış olacak. Temmuz ayı itibari ile 59 İl Müdürlüğü’nün Belgenet sistemine geçişi sağlandı ve 22 İl Müdürlüğü de en kısa sürede sisteme dahil edilecek.

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