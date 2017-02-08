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Spor tesislerine sıkı denetim

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Spor tesislerine sıkı denetim
Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve sağlık personelleri, spor tesislerini sıkı bir şekilde denetlemeye devam ediyor.

UYARDILAR

Denetimlerde İl Müdürlüğü’nde Çalışma İzin Belgesi olan tesislerin denetimi yapıldı ve eksiklikleri bulunan tesislere ikinci denetime kadar eksikliklerin tamamlanması için uyarıda bulunuldu. İl Müdürlüğü’nden Çalışma İzin Belgesi almadan faaliyette bulunduğu tespit edilen tesislere ise süre verilerek ruhsat almaları için uyarıda bulunuldu. Verilen süre içerisinde Çalışma İzin Belgesi almayan tesislere kapama işlemleri yapılacağı bildirildi. Denetimleri geçen tesislere ise teşekkür edildi.

 

Denetimlerde nelere dikkat edildi?

Tesis çalışma izin belgesi

Antrenör belgesi

Antrenörlerin tesiste bulunup bulunmadığı

Vize işlemlerinin yapılıp yapılmadığı

WADA yasaklılar listesinin asılı olup olmadığı

Yangın söndürme tüpleri

Havalandırma sistemleri

Çalışma alanları temizliği

Duş ve tuvaletlerin temizliği

Ecza dolapları

Ergonojik destek ürünleri

Doping ihtiva eden ürünlerin kontrolü

 

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