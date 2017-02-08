Spor tesislerine sıkı denetim

UYARDILAR
Denetimlerde İl Müdürlüğü’nde Çalışma İzin Belgesi olan tesislerin denetimi yapıldı ve eksiklikleri bulunan tesislere ikinci denetime kadar eksikliklerin tamamlanması için uyarıda bulunuldu. İl Müdürlüğü’nden Çalışma İzin Belgesi almadan faaliyette bulunduğu tespit edilen tesislere ise süre verilerek ruhsat almaları için uyarıda bulunuldu. Verilen süre içerisinde Çalışma İzin Belgesi almayan tesislere kapama işlemleri yapılacağı bildirildi. Denetimleri geçen tesislere ise teşekkür edildi.
Denetimlerde nelere dikkat edildi?
Tesis çalışma izin belgesi
Antrenör belgesi
Antrenörlerin tesiste bulunup bulunmadığı
Vize işlemlerinin yapılıp yapılmadığı
WADA yasaklılar listesinin asılı olup olmadığı
Yangın söndürme tüpleri
Havalandırma sistemleri
Çalışma alanları temizliği
Duş ve tuvaletlerin temizliği
Ecza dolapları
Ergonojik destek ürünleri
Doping ihtiva eden ürünlerin kontrolü