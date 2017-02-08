Spor tesislerine sıkı denetim

Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve sağlık personelleri, spor tesislerini sıkı bir şekilde denetlemeye devam ediyor.

UYARDILAR Denetimlerde İl Müdürlüğü’nde Çalışma İzin Belgesi olan tesislerin denetimi yapıldı ve eksiklikleri bulunan tesislere ikinci denetime kadar eksikliklerin tamamlanması için uyarıda bulunuldu. İl Müdürlüğü’nden Çalışma İzin Belgesi almadan faaliyette bulunduğu tespit edilen tesislere ise süre verilerek ruhsat almaları için uyarıda bulunuldu. Verilen süre içerisinde Çalışma İzin Belgesi almayan tesislere kapama işlemleri yapılacağı bildirildi. Denetimleri geçen tesislere ise teşekkür edildi. Denetimlerde nelere dikkat edildi? Tesis çalışma izin belgesi Antrenör belgesi Antrenörlerin tesiste bulunup bulunmadığı Vize işlemlerinin yapılıp yapılmadığı WADA yasaklılar listesinin asılı olup olmadığı Yangın söndürme tüpleri Havalandırma sistemleri Çalışma alanları temizliği Duş ve tuvaletlerin temizliği Ecza dolapları Ergonojik destek ürünleri Doping ihtiva eden ürünlerin kontrolü