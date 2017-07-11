Spora saha desteği

Gebze Belediyesi tarafından 54 farklı noktada çok amaçlı spor sahası çalışması tamamlandı

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmayla Gebze sınırları içerisinde bulunan okul ve parklarda oluşturulan çok amaçlı spor sahaları sayesinde çocuklar, çok daha sağlıklı ve güvenli spor yapma imkanına kavuşuyor.