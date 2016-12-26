Hakan Yağcıoğlu

Sporumuzun en büyük sorunu sponsor sorunudur…

Her türlü şeyi kaleme alıyoruz, hakaretler görüyoruz…

Elimizden geldiğince fikirlerimizi yayınlamaya çabalıyoruz ama bence hepimiz, en büyük sorun olan, sponsor sorununu unutuyoruz…

Tüm bu kırgınlıklar dargınlıklar, spor dışı rekabet de bundan kaynaklanıyor…

Kent bir sanayi kenti…

Bugün bir kulübün yıllık gederlerini, örneği bir Brisa fabrikası sadece 1 saniyede kazanıyor…

İstese bu sorunu kökünden halleder…

Ama bir şeyler engelliyor…

Bir şeyler karşısına çıkıyor…

İşte Doğacan Bayrak…

Ne ilk örnektir…

Ne de son olacaktır…

Çocuk iki yıldır yüzmede, hem de Olimpik Çınarlı gibi desteksiz bir kulübün sporcusu olarak büyük başarılara imza atıyor…

Milli takımın değişmez elemanı oluyor…

Ama yine de yeterli desteği bulamıyor…

Sayın Vali’nin…

Dolayısıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl müdürü Muzaffer Çintimar’ın, bu konuda üzerine düşeni yapmaya çabaladığını biliyorum. Sayılar da hızla arttıkça işi zorlaşıyor…

İşin gurur kısmı da artıyor tamam, ama hepsine yardıma yetişmek tabii ki zor…

Sanayicileri bu işe sokmak da, maalesef Muzaffer müdürümüze düşüyor…

Çünkü sponsorların, vergi avantajını da kullanarak bu olayın içerisine çekilmesi gerekiyor…

Aksi taktirde…

Doğacan da yuvadan uçacak ve çocuğa hiç kimse bir şey diyemeyecek…

Diyecek yüzü olmayacak…