  • BIST 102.041
  • Altın 141,536
  • Dolar 3,6362
  • Euro 4,1439
  • Kocaeli : 27 °C
  • İstanbul : 30 °C
  • Sakarya : 27 °C

SP’ye kutlama ziyaretleri sürüyor

»
SP’ye kutlama ziyaretleri sürüyor
Bir süre önce genel merkez tarafından Saadet Partisi (SP) İl Başkanlığı’na atanan Nurettin Çelik’e tebrik ziyaretleri sürüyor

Çelik önceki gün de makamında İZKANDER Başkanı Hüseyin Öz ve Vanlılar Derneği Başkanı Murat Gögercin ile yönetim kurulu üyelerini ayrı ayrı ağırladı. Her iki dernek başkanı da Çelik’e görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

 

“BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ”

Konukları ile yakından ilgilenen SP İl Başkanı Nurettin Çelik, “Ülkemizin ve milletimizin yaşadığı bu zor dönemlerde birlik ve beraberlik adına yapılan her faaliyete destek olacağız” diye konuştu. Çelik, dernek çalışmalarının kent ve ülke adına hayırlara vesile olması temennisinde de bulundu.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan kadın plajını açarken, güzelim Kerpe kan ağlıyor10 Temmuz 2017 Pazartesi 17:15
  • Kılıçdaroğlu, 81 il başkanıyla bir araya geldi10 Temmuz 2017 Pazartesi 16:12
  • “Adalet Yürüyüşü”nü nasıl değerlendiriyorum?10 Temmuz 2017 Pazartesi 16:00
  • Hürriyet: Milyonlar yalnız bırakmadı!10 Temmuz 2017 Pazartesi 15:45
  • Tarhan: Yürüyüşe Yahya Kaptan damga vurdu10 Temmuz 2017 Pazartesi 15:40
  • CHP’li Sarıbay’dan yürüyüş teşekkürü10 Temmuz 2017 Pazartesi 15:28
  • CHP İzmit'te üye listeleri askıya çıktı10 Temmuz 2017 Pazartesi 15:16
  • Kahraman: Siyasetin nesnesi değil öznesiyiz10 Temmuz 2017 Pazartesi 14:58
  • Kadına karşı şiddet Brüksel'de tartışılacak10 Temmuz 2017 Pazartesi 14:17
  • Kılıçdaroğlu, Maltepe Cezaevi'nde10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:45
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim