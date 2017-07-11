SP’ye kutlama ziyaretleri sürüyor

Bir süre önce genel merkez tarafından Saadet Partisi (SP) İl Başkanlığı’na atanan Nurettin Çelik’e tebrik ziyaretleri sürüyor

Çelik önceki gün de makamında İZKANDER Başkanı Hüseyin Öz ve Vanlılar Derneği Başkanı Murat Gögercin ile yönetim kurulu üyelerini ayrı ayrı ağırladı. Her iki dernek başkanı da Çelik’e görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

“BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ”

Konukları ile yakından ilgilenen SP İl Başkanı Nurettin Çelik, “Ülkemizin ve milletimizin yaşadığı bu zor dönemlerde birlik ve beraberlik adına yapılan her faaliyete destek olacağız” diye konuştu. Çelik, dernek çalışmalarının kent ve ülke adına hayırlara vesile olması temennisinde de bulundu.