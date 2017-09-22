Stadın koltuklarında ölü bulundu

İzmit'te stadın koltuklarında bir genç ölü bulundu.

Bugün öğle saatlerinde, İzmit Avni Kalkavan Stadı'nın tribünlerinde bulunan koltukta hareketsiz yatan kişiyi görenler polise haber verdi. Olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. 112 Acil ekibinin yaptığı kontrolde gencin öldüğü belirlendi. Polis, ölen gencin kimliğini belirlemeye çalışırken, olay yerinde incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.