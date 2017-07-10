  • BIST 100.869
  • Altın 140,797
  • Dolar 3,6085
  • Euro 4,1089
  • Kocaeli : 29 °C
  • İstanbul : 30 °C
  • Sakarya : 29 °C

Stajyerlere özel eğitim

»
Stajyerlere özel eğitim
Gebze Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından, yeni dönem stajyer öğrencilere yönelik için Güzel Gelecek Akademisi’nde oryantasyon eğitimi düzenlendi

Eğitimine katılan öğrencilere ilçenin tarihi, belediyenin misyonu ve vizyonu, iş güvenliği konularında eğitimler verildi. Gebze Belediyesi, staj eğitimini tamamlayarak iş hayatına atılan öğrencilere verdiği destek sayesinde istihdama da katkı sunuyor.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Atık yönetimi İZAYDAŞ’ta tartışıldı07 Temmuz 2017 Cuma 15:48
  • Piri Reis’li öğrenciler Safiport Derince’ye geldi07 Temmuz 2017 Cuma 15:22
  • Saraylı Çocuk Evleri personeline seminer07 Temmuz 2017 Cuma 11:36
  • Son sınıf öğrencilere MÜJDE!06 Temmuz 2017 Perşembe 15:14
  • KOTO’nun okulu şanslı gençleri bekliyor04 Temmuz 2017 Salı 15:18
  • 22'nci Kök Hücre Kursu başladı04 Temmuz 2017 Salı 15:06
  • Ayaz'ın oğlu mühendis oldu04 Temmuz 2017 Salı 11:45
  • Dünya üniversitesi: GTÜ04 Temmuz 2017 Salı 11:40
  • My Kolej’den başarılı öğrencilere burs03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:14
  • TEOG Türkiye birincisi Kültür’den03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:11
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim