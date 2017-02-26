Kocaelispor yönetimi ve emniyet arasında yapılan görüşmelerde kapılarda sıkışıklık olmaması için stat kapılarının 12.00'de açılması kararlaştırıldı. Aynı zamanda gişede bilet satışları da başladı.
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Stat kapılarının açılış saati değişti
Kocaelispor yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre stat kapılarının açılış saati değişti
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