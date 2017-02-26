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Stat kapılarının açılış saati değişti

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Stat kapılarının açılış saati değişti
Kocaelispor yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre stat kapılarının açılış saati değişti

Kocaelispor yönetimi ve emniyet arasında yapılan görüşmelerde kapılarda sıkışıklık olmaması için stat kapılarının 12.00'de açılması kararlaştırıldı. Aynı zamanda gişede bilet satışları da başladı.

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