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STK'lar FETÖ davasına dikkat çekmek için eylem yaptı

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STK'lar FETÖ davasına dikkat çekmek için eylem yaptı
Kocaeli'de devam eden ve Donanma Komutanlığında görevli asker ve sivillerin yargılandığı FETÖ/PDY davasının 3. gününde bir grup STK üyesi, davaya dikkat çekmek için Kandıra Cezaevi önünde eylem yaptı.

Aralarında Donanma Komutanlığında görevli Tuğamiral Nazmi Ekici, Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, Tuğamiral Hayrettin İmren, Tuğamiral Tezcan Kızılelma, örgütün "mahrem abileri", subaylar ve astsubaylar yer aldığı 92 sanıklı FETÖ/PDY davası, Kandıra Cezaevi Kampüsü içerisinde kurulan duruşma salonunda 3. gününde devam ediyor. Dava öncesinde cezaevi önüne gelen 42 STK temsilcisi, sanıkların indirildiği anda protesto gösterisi yaptı. 3. güne giren davaya Kocaeli halkının ilgisinin az olduğuna dikkat çekmek için geldiklerini belirten Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu Dönem Başkanı Şahin Yaşlı, "FETÖ davalarının en önemli davası olan donanma ana davası pazartesi günü başladı. Görünen şu ki Kocaeli halkının bundan haberi yok. Halk buna çok ilgisiz ve alakasız. Bizim burada yapmak isteğimiz şey Kocaeli halkının, bu davalara ilgisini toplamak ve burada Türkiye'nin en önemli davalardan birisin başladığını bildirmek. Kocaeli halkının dikkati toplayana kadar bu eylemlerimiz devam edecek" dedi. Yapılan basın açıklamasının ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.

 

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