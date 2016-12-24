STK’lardan ortak ‘Atatürk’ tepkisi

Rize Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk heykelinin kaldırılması, ilimizde de büyük tepki gördü. Ortak bir açıklama yapan STK’lar adına konuşan KYÖD Başkanı Toker, “Atatürk’ün izini Anadolu’dan silmek, kimsenin haddi değildir” dedi

Geçtiğimiz günlerde Rize Belediye Başkanlığı tarafından kentteki Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk heykelinin yerini değiştirme gerekçesiyle sökülerek kaldırılmasına tepkiler devam ediyor. İlimizdeki sivil toplum kuruluşları da düzenlenen basın toplantısında yaptıkları ortak açıklama ile Rize Belediyesi’ni kınadılar.

STK’LAR DESTEK VERDİ

KYÖD Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen basın toplantısına Eğitim-İş Şube Başkanı Bilal Şener, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli Şube Başkanı Orhan Özdemir, ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavaz, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Numan Gülşah, KYÖD Başkanı Mehmet Toker, Alevi Kültür Dernekleri Şube Başkanı Birol Sağlam ve çok sayıda dernek üyesi katılım gösterdi. Basın açıklamasını STK’lar adına KYÖD başkanı Mehmet Toker yaptı.

“KİMSENİN HADDİ DEĞİL”

Ülkenin sorunlarla uğraştığı, her gün şehit haberlerinin geldiği bir dönemde Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk’ün heykelinin kaldırılmasını sıradan bulmadıklarını dile getiren Mehmet Toker, “Bu davranışı kabullenemiyoruz” dedi. Toker, “Tüm dünyaya mal olmuş, neredeyse bir yüzyılı geride bıraktığımız dönemde dünyada artan bir saygıyla anılan Atatürk’ün Anadolu topraklarının yaşam tarihinden silmek hiçbir gücün haddine değildir” şeklinde konuştu.

GERİ DİKİLSİN

Toker, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Tarihine, bayrağına, cumhuriyetine, bağımsızlığına, özgürlüğüne, ülkenin bölünmez bütünlüğüne gönülden bağlı kuruluşlar olarak ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlenmiş olanların, bu öncelikli görevlerini yerine getirmeye, Rize Cumhuriyet Meydanı’ndan sökülen o heykelin aynı meydana dikilmesini sağlamaya çağırıyoruz. Bu adımı atanları şiddetle kınıyoruz. Sessiz kalma eğiliminde olan yetkilileri duyarlı olmaya ve gereğini yapmaya davet ediyoruz.”