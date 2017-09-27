Şu, Amerika’nın münafıklığını bir türlü anlayamadık

M.Tanzer Ünal

Bu nasıl iş, aklım almıyor.

ABD ile 1945’den beri beraberiz.

Daha öncesi de var, ama son 72 yıldır daha sıkıfıkıyız.

Dün de aynıydı, bugün de aynı.

Yani sonradan huyu suyu değişmiş değil.

“Nasıldı yani?” diyeceksiniz…

Şöyle:

*Hep isteyen, hep alan, hiçbir şey vermeyen…

*Yüzüne başka, arkandan başka konuşan…

*Dost görünüp, arkandan kuyunu kazan…

*Bölücü, karıştırıcı, arabozucu…

Peki, bizim dilimizde bu özelliklere ne ad verilir?

*”Bencil” denir…

*”Münafık” denir.

Yani şimdi ABD, bencil ve münafık mı?

Aynen öyle!

Başka şeyler de söylenebilir, ama bu ikisi “aslını tarife” yeter.

Son olay

Daha geçenlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler toplantısı için Amerika’da idi.

Orada Erdoğan’la Trump arasında yaşanan diyaloğu hep birlikte izledik.

İbretle…

Trump, Erdoğan’la ilgili, ülkemizle ilgili “güzel laflar” etti.

*Erdoğan ile tanışmanın kendisi için “onur” olduğunu söyledi.

*”Hem iyi bir dost, hem güçlü bir lider” dedi.

*”Tanışmaktan onur duyuyorum” diye ekledi.

*”Türkiye, güçlü bir müttefikimizdir” ifadesini kullandı.

Peki, bu söylevler gerçeği yansıtıyor muydu?

Hayır.

Bir taraftan yukarıdaki ifadelerle yüzümüze gülüyordu…

Diğer taraftan…

*Türk ve Türkiye düşmanı Barzani’ye “bağımsızlık referandumu” konusunda göz kırpıyordu…

*Yine Türk ve Türkiye düşmanı terör örgütlerine “silah ve mühimmat” gönderiyordu…

Şimdi gel de sen, bu davranışları sergileyenlere “Münafık” deme!

Siz nesiniz?

Öyle misiniz, böyle misiniz?

Dost musunuz, düşman mı?

Aslında bu soruyu sormak bile yersiz…

Onlar sözde “dost”, uygulamada “düşman!

Eğer bu gerçeği şimdiye kadar anlayamadıysak, yuh olsun bize!

Onlar her davranışlarıyla ve her kararlarıyla, “Biz sizin düşmanınızız” diye avazı çıktığı kadar bağırıyorlar, ama biz anlamak istemiyoruz.

Biz hâlâ “Amerika bizimle birlikte hareket ediyor” havasındayız.

Yalan da olsa, bize söylediği sözlerden “sahte mutluluk” yaşıyoruz…

Ben, ABD’nin bize karşı olan “münafık” davranışlarına değil, bu “sahte dostluğu” onlarca yıldır anlayamayanlara üzülüyorum.

ABD ile 72 yıllık beraberliğimiz, 72 yıllık evliliğimiz var…

Ama biz hâlâ yanımızdakinin huysuzluğunu, bozgunculuğunu, çapkınlığını, bencilliğini, birlikte yaşanmaz bir “mahlûkat” olduğunu anlayabilmiş değiliz.

Belki de biliyoruz, belki de anladık, ama çaremiz yok!

Elimizi verdik, kolumuzu alamıyoruz…

Bu beraberliği sürdürmeye mecburuz…

Kim bilir, çektiğimiz sıkıntılar da bundan!

Ben yine de diyorum ki, imkânsız diye bir şey yoktur, mutlaka bir “çıkış yolu” bulmalıyız.

Bu böyle devam edemez.

Göç alıyoruz, göç veriyoruz da…

Maşallah çok hareketli, çok dinamik bir ülkeyiz.

Sürekli göç alıyoruz, sürekli göç veriyoruz…

Göç alıyoruz; Irak’tan, Suriye’den, Afganistan’dan, Pakistan’dan…

Gariban ülkelerden…

*Savaştan kaçan…

*Açlıktan kaçan…

Bize geliyor.

Göç veriyoruz; Kanada’ya, İngiltere’ye, Amerika’ya, Yunan adalarına, Malta’ya, İspanya’ya, İtalya’ya…

Zengin ve uygar ülkelere…

*Demokrasi ve özgürlüklerin daralmasından rahatsız olanlar…

*Üniversiteyi bitirdikleri halde iş bulamayanlar…

*Gerici yaşam baskısından bunalanlar…

Kapağı yurt dışına atıyorlar.

Son bir yılda 6 bin “varlıklı Türk vatandaşı”, kalıcı olarak yurt dışına göçmüş.

Sonuçta…

*Gelenler; açlık, sefalet, cahillik getirmiş…

*Gidenler; zenginlik, bilgi, görgü, kültür götürmüş…

Kârda mıyız zararda mı, siz hesap edin!

Topbaş, çok büyük başkan çook!

Önce birkaç tespit:

*Londra’da halka açık yeşil alan oranı, yüzde 38.

*New York’ta, yüzde 14…

*İstanbul’da, 1.2…

*Kadir Topbaş döneminde İstanbul’da tarihi eserler, mezarlıklar ve askeri kışlalar dışında yeşil alan kalmadı.

*İstanbul, beton yığınına döndü.

Bu nedenle diyorum ki, Topbaş, çok büyük başkan çook!

Tersinden…

4 görüş

*”Medeniyet, üçüncü şahısların hakkına saygı demektir.” Fuat ÇOBANOĞLU

*”Kendimizden zayıfları hırpalamak, bizim güçsüz olduğumuzu gösterir.”

*”Sana ağır geleni başkasına yükleme, taşımayı öğren.” Tahir Kutsi MAKAL

*”Kendilerini başkalarının kurtarmasını bekleyenler, hep köle olarak kalır.”