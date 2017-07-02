Su aracı geç geldi

Sıcak havada genel başkanlarını bekleyen CHP’liler oldukça zor anlar yaşadılar.

Eşme’de açık havada beklemek zorunda kalan partililer, kendilerine su getirecek olan aracın da gecikmesi nedeniyle çareyi ellerindeki ‘Adalet’ yazılı pankartları yelpaze olarak kullanmakta buldular. Suların gecikmeli olarak gelmesi ile partililer oldukça rahatladı.