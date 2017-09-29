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Suç üstünde yakalandılar!

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Suç üstünde yakalandılar!
Kocaeli'de kaçak avcılık yapan 4 kişiye zabıta ve polis tarafından suç üstü baskın yapıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleşen olayda, kaçak midye avcılığı yapan aynı aileden 4 kişiye polis ve zabıta ekipleri tarafından suç üstü baskın yapıldı. İddialara göre, sabah saatlerinde Darıca Sahili’nde bulunan bir fabrikanın önündeki deniz kıyısına gelen 4 kişi midye avı yapmaya başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve zabıta ekipleri şahısları avladıkları çuvallar dolusu midye ile birlikte yakaladı. Deniz kıyısına istifledikleri midyelerle birlikte yakalanan M.F.T., A.T., Ş.T., M.T. isimli kaçak avcılar, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla karakola götürüldü. Kaçak avcılara Darıca İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri tarafından toplam bin 155 TL idari para cezası kesilirken, polis ekipleri de toplanan midyelerin tekrar denize boşaltılmasını sağladı. Şahıslar karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

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