M.Tanzer Ünal

Hani PİSA sonuçları açıklanmış…

Türkiye, 72 ülke arasında matematikte 49’uncu, fen bilimlerinde 52’inci, okuduğunu anlamada 50’inci olmuştu…

Üç yıl önceki sınava göre 10 sıraya varan gerileme yaşanmıştı…

Duyarlı insanlar, “Nedir bu rezalet, kim bu rezaletin sorumlusu?” diye ayağa kalkmıştı ya…

İşte o rezaletin sorumlusu bulundu.

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Hani geçtiğimiz yıl YGS’ye giren öğrencilerin 32 bini tek bir soruya bile doğru cevap verememişti…

Sınava girenlerin sadece dörtte biri, 10 üzerinden 3.6 alabilecek kadar doğru cevap işaretleyebilmişti…

Bu bir rezaletti, bu rezaletin sorumlusu da bulundu.

Suçlu ayağa kalktı!

Kim o suçlu?

Bir işin sonunda hata varsa, başında da hata vardır.

Klasik “sebep-sonuç” ilişkisi…

PİSA’da kötü sonuçlar alıyorsak, YGS’ye giren öğrencilerin 32 bini tek bir soruya dahi doğru cevap veremiyorsa, bunun bir nedeni vardır.

İşte bu neden ortaya çıktı.

Suçlu, parmak kaldırdı.

“Suçlu” derken, aslında suçlu bir kişi, bir kurum değil.

Ortada “suçlar yumağı” ve “suçlular zinciri” var.

İnsan yetiştiren insanların durumu

Yani öğretmenlerin...

Öğretmenlerimiz, daha doğrusu öğretmen adaylarımızla ilgili acı gerçek, geçenlerde gazetelere haber oldu.

Dönem dönem öğretmen olmak isteyenler için sınav yapılıyor ya…

Geçen yıl, öğretmen olmak için sınava giren adaylardan 27 bin 863 matematik öğretmeni, sorulan 50 sorudan ortalama 9’una doğru cevap verebilmiş.

Fizik öğretmenleri 50 sorudan ortalama 15 soruyu, kimya öğretmenleri ise 50 sorudan 17 soruyu cevaplamış.

Şimdi, “Bunlar zaten öğretmen olabilmek için sınava girmiş, sınavı başaramadıklarına göre öğretmen olmayacaklar” diyebilirsiniz.

Orası öyle de, halen öğretmenlik yapanların durumları da vahim!

Milli Eğitim Bakanlığı, geçen yıl, okullardaki boş müdür yardımcılıkları kadrosu için sınav açmış.

Sınava 54 bin 611 öğretmen katılmış.

Yani bakanlığın okullarında yıllardır görev yapan öğretmenler…

Bu öğretmenlere; Türkçe, inkılap tarihi ve genel kültür konularında sorular sorulmuş.

Sonuç nedir dersiniz?

Tek kelimeyle, felaket!

54 bin 611 öğretmenden 43 bin 790’nının sınavdaki başarı ortalaması yüzde 5!

Öğretmen adaylarının da öğretmenlerin de durumu bu!

Dibe vuran bir sistem

Şimdi anlattıklarımı tek bir kare içine yerleştirin!

Ne görüyorsunuz?

Milli Eğitim sisteminin tamamen çöktüğünü değil mi?

Böyle bir istem olur mu?

Siz “insan yetiştiren insanları”, yani öğretmenleri en yeteneksiz, en beceriksizler arasından seçiyorsunuz, sonra da eğitimden hayır bekliyorsunuz.

Öğretmenlere, öğretmen yetiştiren okullara önem vermiyorsunuz, “Hiçbir şey olamadım, bari öğretmen olayım” diyenleri öğretmen yapıyorsunuz, sonra da bu memleketin insan kaynağından medet umuyorsunuz.

Elbette, eğitimdeki çöküşün tek sorumlusu AKP iktidarı değil.

Ama kabul edelim ki, çöküş, son 15 yılda daha da hızlandı.

“Dindar ve kindar nesil yetiştirme hedefi” ön plana çıkınca, sistem iyice tepetaklak oldu.

Biz neyi tartışıyoruz Allah aşkına!

Geldiğimiz noktada…

*Siyasetimizin seviyesizliğinden…

*Ekonomimizin sürekli kriz yaşamasından…

*Sosyal sorunların artmasından…

*Terörden…

*Toplumdaki ayrışmadan, huzursuzluktan…

*Hukuksuzluktan, adaletsizlikten…

Yakınıyoruz.

Eğitim sistemimiz bu olduğuna göre, diğer sorunlarımızı nasıl çözebiliriz ki?

Her şeyin başı, insandır.

Senin insan kaynağın, insan kaliten bu ise, nereye gideceksin, hangi sorununu nasıl çözeceksin, kiminle çözeceksin?

Bizim duruşumuz belli

Kentimizle ilgili olaylarda…

Ülkemiz, vatanımız, milletimiz, devletimiz ve bayrağımızla ilgili olaylarda…

Bizim duruşumuz bellidir, bizim duruşumuz nettir.

*Biz, birlik beraberlikten yanayız.

*Biz, demokrasiden yanayız.

*Biz, hukuk devletinden yanayız.

*Biz, inanç özgürlüğünden ve fikir özgürlüğünden yanayız.

*Biz, eleştiri hakkından yanayız.

*Biz, laiklikten yanayız.

*Biz, güçler ayrılığından yanayız.

*Biz, yargı bağımsızlığından yanayız.

*Biz, barıştan yanayız.

*Biz, insanca yaşamdan yanayız.

*Biz, huzurdan yanayız.

Dilin kadar varsın

Yapı ve Kredi Bankası eski müdürlerinden sevgili Mümtaz Erdoğan’ın sosyal medyada dostlarıyla paylaşımı çok hoşuma gitti.

Günümüzle ilgili çok şey anlatıyor.

“Adamın birinin babadan yadigâr antik ipek bir halısı varmış. Satmaya karar vermiş. Ona göstermiş buna göstermiş, ama kimse talip olmamış. Sonunda zengin birini bulmuş ve ona götürmüş.

Zengin halıya bir bakmış ve sormuş, kaç para? Adam cevap vermiş 100 altın. Zengin tereddüt etmeden tamam demiş ve çıkartıp 100 altın vermiş.

Adam sevinmiş. O sırada zengin sormuş bu halının kaç para ettiğini biliyor musun? Adam cevap vermiş hayır bayım. Zengin devam etmiş en az 3000 altın eder. Adam susmuş. Zengin sormuş, niye 100 altına verdin? Adam biraz düşünmüş ve cevap vermiş, bayım bağışlayın ama benim bildiğim en büyük rakam 100!

Şimdi aklıma Ludwig Wittgenstein geldi “Dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır.” Dilin anlam zenginliği ve anlam derinliği gelişmedikçe o dil ile yapılan iş sayısı sınırlı kalacaktır.

Konuşma dili 150-200 kelime/dakika ve okuma dili 200-250 kelime/ dakika iken, düşünme dili 1300-1800 kelime/dakika düzeyindedir. Bu yüzden yeterince sözcük, anlam, kavram ve düşünsel bağlantıya sahip olmayan zihin kısır döngüde çıkmazları yaşayacaktır.

Bu durumda, 200 kelime ile düşünen, 2000 kelime ile düşüneni anlamayacaktır.”