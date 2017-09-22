Şükran ile Ali nikah masasına oturdu

Kartepe Belediyesi Koordinatörlerinden Yusuf Özdemir’in oğlu Ali Özdemir, Şükran Çöndek ile dünya evine girdi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen düğüne çok sayıda davetli katılırken çiftin nikahını Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez kıydı.
BOL NİKAH ŞAHİDİ
Genç çiftin nikah şahitliklerini ise AKP Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Zeki Aygün ve AKP İlçe Başkanı Mustafa Kocaman üstlendi. Nikah töreni sonrasında Başkan Üzülmez genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek hediyesini verdi.