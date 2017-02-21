Şükrü Aracı’nın başarılı öğrencileri ödüllendirildi

Şükrü Aracı adına Derince’de yaptırılan Şükrü Aracı Okullarının TEOG’da başarı gösteren üç öğrencisi için ödül töreni gerçekleştirildi

Kırım Dernekleri Federasyonu Başkanı ve Kocaeli Kırım Tatar Derneği Onursal Başkanı İbrahim Aracı, Kocaeli Kırım Tatar Derneği Başkanı Zümran Aracı, Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyesi İnşaat Mühendisi Kemal Aracı ve Avukat Ayşe Aracı'nın babaları merhum Şükrü Aracı adına yaptırılan Şükrü Aracı Okullarının öğrencilerinden Pınar Balci önemli bir başarıya imza attı.

ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI

Pınar Balci, son TEOG sınavında sorulan 120 sorunun tamamını cevaplayarak Kocaeli ve Türkiye birincisi olmuştu. Yine Şükrü Aracı Okulları öğrencilerinden Anıl Dinç ve Elif Gülyıldız da 119 soru cevaplayarak aynı sınavda Kocaeli ve Türkiye ikincisi olmuşlardı. Başarılı öğrenciler için okul idaresi geçtiğimiz günlerde okul konferans salonunda ödül töreni gerçekleştirdi.

“TÜM ÖĞRENCİLERİN YANINDAYIM”

Törene Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Derince Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, İbrahim Aracı, Kemal Aracı, Zümran Aracı ve Ayşe Aracı katılarak başarılı öğrencilere ödüllerini verdiler. İbrahim Aracı, bu üç başarılı öğrenci dışında tüm öğrencilerin yanında olduğunu belirtti.