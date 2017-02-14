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Sülbiye Uygunç vefat etti

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Sülbiye Uygunç vefat etti
İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Akgün Sokak adresinde ikamet eden KORDSA fabrikasından emekli Mustafa Uygunç eşi Sülbiye Uygunç (63) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti.

Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Sülbiye Uygunç’un cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kullar Kızköprü Mezarlığında toprağa verildi.

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