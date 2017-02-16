Süleyman ile taraftar barıştı

Kocaelispor’un kilit futbolcularından Burak Süleyman, 2-2 sona eren Ankara Demir maçında Numaralı B Tribünlerindeki bazı taraftarların tepkisi ile karşılaşmış maç içinde taraftara cevap vermişti.

İplerin gerildiği bu maçın ardından arada soğuk rüzgarlar esmişti. Ancak Manavgat maçında işin tatlıya bağlandığı görüldü. Burak Süleyman oyundan çıkarken alkışlandı. Numaralı B’de de Burak için olumlu tezahüratta bulunuldu. Burak da alkışlara tebessüm ederek alkışlayarak cevap verdi.