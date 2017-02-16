Evli ve 5 çocuk babası olan Süleyman Üstün’ün cenazesi Gündoğdu Köy Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gündoğdu Mezarlığında toprağa verildi.
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Süleyman Üstün vefat etti
İzmit Gündoğdu Mahallesi Selanik Caddesi adresinde ikamet eden emekli esnaf Süleyman Üstün (85) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti.
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