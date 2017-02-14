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Sultan Orhan aradığı kanı buldu!

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Sultan Orhan aradığı kanı buldu!
Süper Amatör Lig A Grubu’nun iddialı takımlarından Sultan Orhanspor, Değirmenderespor’un iki yetenekli ofans oyuncusu Turgut İşeri ve Volkan Yılmaz’ı kadrosuna kattı.

VOLKAN YILMAZ KİMDİR..?

1994 İzmit doğumlu. Futbola 11 yaşında Agim Deşat'ın çalıştırdığı Üçyoldoğuspor'da başladı. Sırası ile Saraybahçespor, Derince Belediyespor, Bucaspor, Derincespor, Kocaelispor ve Demirspor'da oynadı. Volkan, Kocaelispor forması altında Pazartesi mesaisinde attığı son dakika golü ile dikkat çekmişti.

 

HARUN TURGUT İŞERİ KİMDİR..?

1994 İzmit doğumlu. Futbola 14 yaşında Derincespor'da başladı. Akademi liglerinde attığı gollerle dikkat çekti. Turgut Bucaspor, Tavşanlı Linyit, Beylerbeyi ve Sultangazispor formaları da terletti. Erdem ÖVÜÇ

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