Sultan Orhan, Başiskele’yi ağırlıyor

Süper Amatör Lig B Grubu’nda Sultan Orhanspor ile Başiskele Belediyespor Gebze’de karşılaşacak.

Genç, koşan ve mücadele eden bir takım kuran Sultan Orhanspor ilk maçında Tavşancılspor’u deplasmanda 2-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı ve bu galibiyet Sultan’ı liderliğe taşıdı. Bugünkü rakip ise Başiskele Belediyespor. Başiskele ekibi ilk haftayı fikstür gereği bay geçmişti. Bu maç Başiskele’nin ilk maçı olması anlamında da önem taşıyor. Mücadele Gebze Metin Oktay Stadı’nda saat 17’de başlayacak