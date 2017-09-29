Sultan’ın ayak sesleri

Sezona genç ve dinamik bir kadroyla başlayan Sultan Orhanspor’da neşe hâkim

Amatör Süper Lig’de yer alan takımlar içinde belki de en iyi futbolu oynayan takımlardan biri olan turuncu-mavililer bunu skora da yansıtarak emin adımlarla hedefine ilerliyor. İlk maçında Tavşancılspor’u deplasmanda 2-0 yenen, Başiskele BLD karşısında ise farka koşup sahadan 7-0 galip ayrılan turuncu-mavili ekip, aynı zamanda ligde 2’de 2 yapan tek takım olma özelliğine de sahip. Oynadıkları futbolla keyif verdiklerini belirten Sultan Orhanspor’da Futbol Şube Sorumlusu Fuat Ayar, “Sadece futbol oynamaya, pas yapmaya çalışan bir takımımız var. Bu yıl ki Sultan Orhanspor’u seyrettiğimiz zaman büyük keyif alıyoruz. İnşallah bu böyle devam eder” dedi. Öte yandan 3.haftayı bay geçirecek olan Sultan Orhanspor, bir sonraki hafta deplasmanda oynayacağı Derince Sedaş Tek maçının hazırlıklarına başladı.