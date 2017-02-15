Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) ve Aydili Sanat Derneği İsmail Menekşe Resim Atölyesi katılımcıları tarafından düzenlenen “Sulu Boya Resim Sergisi” Cumhuriyet Parkı Belediye Sanat Galerisi’nde sergilenmeye başlanıldı. Başarı eserlerin bulunduğu sergi hafta boyunca açık kalacak. Aydili Sanat Galerisi İsmail Menekşe Resim Atölyesi Grubunda bulunan Asuman Atakuman, Ayla Yeşilmen Yetiş, Dilek Ayrıbaş, Lale Tığ, Şaziye Şahin ve Zennure Dalarslan tarafından hazırlanan eserler sanatseverler tarafından ilgiyle izlendi.
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Sulu boya resim sergisi sanat galerisinde açıldı
KYÖD ve Aydili Sanat Derneği’nin müşterek olarak düzenledikleri “Sulu Boya Resim Sergisi” Cumhuriyet Parkı Belediye Sanat Galerisi’nde sergilenmeye başlandı. 6 sanatçının eserlerinden oluşan sergi sanat severler tarafından ziyaret ediliyor
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Sulu boya resim sergisi sanat galerisinde açıldıKYÖD ve Aydili Sanat Derneği’nin müşterek olarak düzenledikleri “Sulu Boya Resim Sergisi” Cumhuriyet Parkı Belediye Sanat Galerisi’nde sergilenmeye başlandı. 6 sanatçının eserlerinden oluşan sergi sanat severler tarafından ziyaret ediliyor
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