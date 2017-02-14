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Sümeyralı U19 Millilerin ikinci özel maçı yarın!

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Sümeyralı U19 Millilerin ikinci özel maçı yarın!
U19 Kadın Milli Takımımız, 14 ve 16 Şubat'ta Kuzey İrlanda ile deplasmanda oynayacağı özel maçları sürdürüyor.

Harbiş-Spor’lu Sümeyra Kıvanç da milli takımdaki yerini alıyor. Teknik Direktör Suat Okyar yönetiminde toplanan oyuncular ilk çalışmasını TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptı. U19 Kadın Milliler, dün Kuzey İrlanda ile bir maç yaptı. İkinci maç ise yarın oynanacak. Başkan Adnan Zorer, Sümeyra ile gurur duyduklarını söyledi. 

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