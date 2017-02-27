Sümmani’den kestane keyfi

Körfez'in genç girişimci iş adamlarından biri olan Yılmaz Oto Lastik Firması'nın sahibi Sümmani Türkoğlu, gitmiş olduğu bir mekandaki odun sobasında kestane pişirerek etrafında bulunan arkadaşlarına dağıttı.