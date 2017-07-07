Sünnet çocuklarına hediye bisikletler

Gebze Belediyesi’nin düzenlediği Geleneksel 23. Sünnet Şöleni’nde delikanlılığa ilk adımlarını atan 750 çocuğa geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bisiklet hediye ediliyor

Bisikletlerini Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in elinden alan çocukların sevinçleri görülmeye değerdi.

HAYALLER GERÇEK OLDU

Çocuklardan bisikletlerini dikkatli kullanmalarını isteyen Başkan Köşker, “Her çocuğun bisiklet hayali olmuştur. Biz de bu hayallerini ilk mürüvvetlerinde gerçekleştiriyoruz. Onlar bizim geleceğimiz, her şey onlar için. Allah kazasız belasız güzel günlerde kullanmayı nasip etsin” dedi. Bisikletlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşan çocuklar da bu güzel hediye için Başkan amcalarına teşekkür etti.