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SÜPER açılışta gol yok!.. 0-0

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SÜPER açılışta gol yok!.. 0-0
Süper Amatör Lig’de 2017-2018 sezonu Kocaeli Güneşspor ile Denizliköyüspor arasındaki maç ile açıldı. Maç öncesi mini bir tören düzenlenirken, A Grubu’ndaki karşılaşmada gol sesi çıkmadı

SPOR PROTOKOLÜ KATILDI

Süper Amatör Lig’de yeni sezon resmen başladı! A Grubu’nda Kocaeli Güneşspor ile Denizliköyü takımları açılış maçında karşılaştı. Maç öncesi mini bir tören düzenlenirken, Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Süleyman Karadaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Ziya Ülhak Sarıgül, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, İl Hakem Kurulu Başkanı Ersin Yıldırım ve KASKF Başkanı Murat Aydın açılışta yer alan isimlerdendi.

 

ADEM YAMAK BAL İKRAMI

Kocaeli Güneşspor Kulüp Başkanı Nebil Uzun, Denizliköyüspor Kulüp Başkanı Necat Araba, takdim edilen çiçekleri kabul ederken, maç öncesinde iki takım kaptanı maçın hakemlerine çiçek verdi. Öte yandan Çamçukurspor Kulübü Yöneticisi Adem Yamak da Kocaeli Güneşspor ve Denizliköyüsporlu futbolculara bal ikramında bulundu. Maçta hakemler Enes Kanpara, Cem Özbay ve Cankut Gönenç başarılı yönetimleri ile dikkat çekerken, iki takımın 90 dakika boyunca çabaları gol için yeterli olmayınca taraflar sahadan 1’er puan ile ayrıldı.

 

 

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: 0

DENİZLİKÖYÜSPOR: 0

 

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Enes Kanpara ****, Cem Özbay ****, Cankut Gönenç ****

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: Göktan ***, Rıdvan ***,Berat ***, Soner **, Emrah Tanta ***, Hakan ***, Numan **,Kadir ** (Dk 59 Samet **), Bedirhan ***, Atilla **(Dk 75 Ömer Selim **), Okan ***

GEBZE DENİZLİKÖYÜSPOR: İlker ***, Doğan ** (Dk 63 Özcan **), Okan ***, Nazım *** (Dk 85 Berkant **), Burak ***, Abdülvahim ** (Dk 72 Şenol **), Erdem **, Nurullah ***, Bora ***, Emre Burak ***, Tuğberk **

GOL: Yok

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