Süper A’da 20. heyecan

Amatör Süper Lig A Grubunda yirminci hafta heyecanı yarın beş statta beş maçla yaşanacak. Maçların tamamı 17.00’de başlayacak

Alikahya Belediyespor ligden çekildiği için rakibi lider Derince Belediye Demirspor oynamadan üç puan kazandı.Derince Belediye Demirspor 52 puanla liderliğini devam ettiriyor. 37 Puanla ikinci sırada olan ve Play-Off mücadelesi veren Gebze Sultan Orhanspor Avni Kalkavan’da küme düşme bölgesinde yer alan Çenesuyu Plajyoluspor ile karşılaşacak. 35 Puanla averajla üçüncü sırada olan ve Play-Off grubuna kalmayı amaçlayan Doığantepespor, yarın saat 17.00’de Cephanelik’te 17 puanla onuncu sırada olan ve küme düşme bölgesinde yer alan Başaranspor ile zorlu bir doksan dakika geçirecek. 35 puanla averajla dördüncü sırada bulunan Çınarlıspor Derince’de, 19 puanla sekizinci sırada yer alan ve kümede kalma mücadelesi veren rakibi Tavşantepespor’u ağırlayacak. 33 puanla beşinci sırada olan ve Play-Off mücadelesi veren Büyük Derbentspor Tavşancıl Salih Gün’de kümede kalmayı amaçlayan Tavşancılspor’a konuk olacak. Geçen hafta yenilip Play-Off yarışından uzaklaşan Değirmenderespor, genç bir ekiple kümede kalmayı başaran Kandıra Gençler Birliği Belediyespor takımına konuk olacak. Ahmet AKAY

AMATÖR SÜPER LİGİ A GRUBU 19.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1-Derince BLD Demirspor 19 16 1 2 52 10 49

2-Sultan Orhanspor 19 10 7 2 35 19 37

3-Doğantepespor 19 10 5 4 39 16 35

4-Çınarlıspor 19 11 2 6 45 16 35

5-Büyük Derbentspor 19 9 6 4 29 20 33

6-Değirmenderespor 19 9 3 7 31 29 30

7-Kandıra GB BLD 19 7 5 7 27 25 26

8-Tavşancılspor 19 5 7 7 19 26 21

9-Tavşantepespor 19 6 1 12 20 40 19

10-Başaranspor 19 4 5 10 22 34 17

11-Çenesuyu Plajyoluspor 19 3 4 11 17 48 13

12-Alikahya BLD 19 0 2 17 8 61 -1

NOT: Alikahya Belediyespor ligden çekildi üç puanı silindi