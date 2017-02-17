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Süper A’da 20. heyecan

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Süper A’da 20. heyecan
Amatör Süper Lig A Grubunda yirminci hafta heyecanı yarın beş statta beş maçla yaşanacak. Maçların tamamı 17.00’de başlayacak

Alikahya Belediyespor ligden çekildiği için  rakibi lider Derince Belediye Demirspor oynamadan üç puan kazandı.Derince Belediye Demirspor 52 puanla liderliğini devam ettiriyor. 37 Puanla ikinci sırada olan ve Play-Off mücadelesi veren Gebze Sultan Orhanspor Avni Kalkavan’da küme düşme  bölgesinde yer alan Çenesuyu Plajyoluspor ile karşılaşacak. 35 Puanla averajla üçüncü sırada olan ve Play-Off grubuna kalmayı amaçlayan Doığantepespor, yarın saat 17.00’de Cephanelik’te  17 puanla onuncu sırada olan ve küme düşme bölgesinde yer alan Başaranspor ile zorlu bir doksan dakika geçirecek. 35 puanla averajla dördüncü sırada bulunan Çınarlıspor Derince’de, 19 puanla sekizinci sırada yer alan ve kümede kalma mücadelesi veren rakibi Tavşantepespor’u ağırlayacak. 33 puanla beşinci sırada olan ve Play-Off mücadelesi veren Büyük Derbentspor Tavşancıl Salih Gün’de kümede kalmayı amaçlayan Tavşancılspor’a konuk olacak. Geçen hafta yenilip Play-Off yarışından uzaklaşan  Değirmenderespor, genç bir ekiple kümede kalmayı başaran Kandıra Gençler Birliği Belediyespor takımına konuk olacak. Ahmet AKAY

 

 

AMATÖR SÜPER LİGİ A GRUBU 19.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR                             O         G         B         M         A         Y          P

1-Derince BLD Demirspor      19        16        1          2          52        10        49

2-Sultan Orhanspor               19        10        7          2          35        19        37

3-Doğantepespor                   19        10        5          4          39        16        35

4-Çınarlıspor                         19        11        2          6          45        16        35

5-Büyük Derbentspor            19        9          6          4          29        20        33

6-Değirmenderespor             19        9          3          7          31        29        30

7-Kandıra GB BLD                19        7          5          7          27        25        26

8-Tavşancılspor                    19        5          7          7          19        26        21

9-Tavşantepespor                 19        6          1          12        20        40        19

10-Başaranspor                    19        4          5          10        22        34        17

11-Çenesuyu Plajyoluspor    19        3          4          11        17        48        13       

12-Alikahya BLD                   19        0          2          17        8          61        -1

NOT: Alikahya Belediyespor ligden  çekildi üç puanı silindi

 

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