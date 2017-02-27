Süper A’da işlem tamam

Süper Amatör Lig A Grubu’nda sezonun son maçları önceki gün oynandı.

Demirspor ve Sultan Orhanspor’un Play-Off’u garantilediği grupta 3. takımın kim olacağı merak konusuydu. Haftanın kritik maçında Derbent sahasında Doğantepe’yi konuk etti ve maçı 3. dakikada Oğuzhan Altınkaya’nın golü ile 1-0 kazanarak istediğini elde etti.

ÇINARLI KAZANDI, AMA..?

Çınarlıspor da sahasında Değirmenderespor karşısında 4-3 kazandı ancak Doğantepe’nin galip gelmesi ile sezonu dördüncü sırada bitirdi. Grubun diğer maçlarında Demirspor, Tavşancıl’ı 3-0, Tavşantepe de Başaranspor’u 2-0, Kandıra da Çenesuyu’nu 3-2’lik skorlarla geçerken, Sultan Orhanspor ligden düşmesi haftalar öncesinden kesinleşen Alikahya’yı hükmen mağlup etti.