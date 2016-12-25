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Süper A’da makas açılıyor

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Süper A’da makas açılıyor
Süper Amatör Lig A Grubu’nda 14. hafta maçları sonunda üst sıralardaki takımlar hata yapmadı. Haftanın maçında Sultan Orhanspor sahasında Derbent ile golsüz berabere kaldı.

ÇINARLI, KAHYA’YI 7 DOYMADI

Önceki günün en farklı galibiyetini Play-Off oynamak için mücadele eden Çınarlıspor elde etti. Alikahyaspor’u Oğuzhan, Ramazan, Zafer, Kürşat, Ozan, Ömer ve Furkan’ın golleri ile 7-0 mağlup eden Kırmızı Beyazlı ekip puanını 26’ya çıkardı ve 3. sıradaki yerini korudu. İlk 3 mücadelesi veren takımlardan Değirmendere, genç forveti Armağan’ın 3. dakikadaki golü ile Tavşancıl’ı 1-0 mağlup etti ve puanını 26’ya çıkardı.

 

KANDIRA, DEMİR’İ KIVIRAMADI

Kandıra Gençlerbirliği, sahasında Demirspor’a Fatih Güler’in golü ile 1-0 yenildi ve 18 puanda kaldı. Tavşantepe, öne geçtiği maçta Doğantepe’ye bitime 2 dakika kala yediği golle 2-1 mağlup olurken, alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Başaranspor, Çenesuyu’nu Burak Arslan ile penaltıdan Bülent’in golleri ile 2-0 mağlup ederek puanını 12’ye çıkardı.

 

AMATÖR SÜPER LİGİ A GRUBU 14.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR                  O         G        B          M          A         Y          P

1.Demirspor                14        13        0          1          40         8          39

2.Sultan Orhan            14        8          4          2          27        15        28

3.Çınarlıspor               14        8          2          4          31        11        26

4.Değirmendere           14        8          2          4          26        18        26

5.Doğantepespor         14        7          3          4          26        10        24

6.Derbentspor             14        5          5          4          18        17        20

7.Kandıra GB              14        5          3          6          20        21        18

8.Tavşancılspor           14        4          4          6          13        16        16

9.Tavşantepespor        14        4          1          9          16        32        13

10.Başaranspor           14        3          3          8          14        25        12

11.Çenesuyu               14        3          3          8          14        34        12       

12.Alikahya                 14        0          2          12        8          46        2

 

TOPLU SONUÇLAR 14.HAFTA

Çınarlıspor-Alikahya: 7-0

Çenesuyu Plajyolu-Başaranspor: 0-2

Değirmendere-Tavşancılspor: 1-0

Sultan Orhan-Derbentspor: 0-0

Tavşantepe-Doğantepespor: 1-2

Kandıra GB - Demirspor: 0-1

 

15.HAFTA MAÇ PROGRAMI

Tavşancılspor - Çenesuyu Plajyolu

Başaranspor - Çınarlıspor

Demirspor - Tavşantepe

Doğantepespor - Sultan Orhan

Derbentspor - Değirmendere

Alikahyaspor - Kandıra GB

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