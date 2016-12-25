Süper A’da makas açılıyor

Süper Amatör Lig A Grubu’nda 14. hafta maçları sonunda üst sıralardaki takımlar hata yapmadı. Haftanın maçında Sultan Orhanspor sahasında Derbent ile golsüz berabere kaldı.

ÇINARLI, KAHYA’YI 7 DOYMADI

Önceki günün en farklı galibiyetini Play-Off oynamak için mücadele eden Çınarlıspor elde etti. Alikahyaspor’u Oğuzhan, Ramazan, Zafer, Kürşat, Ozan, Ömer ve Furkan’ın golleri ile 7-0 mağlup eden Kırmızı Beyazlı ekip puanını 26’ya çıkardı ve 3. sıradaki yerini korudu. İlk 3 mücadelesi veren takımlardan Değirmendere, genç forveti Armağan’ın 3. dakikadaki golü ile Tavşancıl’ı 1-0 mağlup etti ve puanını 26’ya çıkardı.

KANDIRA, DEMİR’İ KIVIRAMADI

Kandıra Gençlerbirliği, sahasında Demirspor’a Fatih Güler’in golü ile 1-0 yenildi ve 18 puanda kaldı. Tavşantepe, öne geçtiği maçta Doğantepe’ye bitime 2 dakika kala yediği golle 2-1 mağlup olurken, alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Başaranspor, Çenesuyu’nu Burak Arslan ile penaltıdan Bülent’in golleri ile 2-0 mağlup ederek puanını 12’ye çıkardı.

AMATÖR SÜPER LİGİ A GRUBU 14.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1.Demirspor 14 13 0 1 40 8 39

2.Sultan Orhan 14 8 4 2 27 15 28

3.Çınarlıspor 14 8 2 4 31 11 26

4.Değirmendere 14 8 2 4 26 18 26

5.Doğantepespor 14 7 3 4 26 10 24

6.Derbentspor 14 5 5 4 18 17 20

7.Kandıra GB 14 5 3 6 20 21 18

8.Tavşancılspor 14 4 4 6 13 16 16

9.Tavşantepespor 14 4 1 9 16 32 13

10.Başaranspor 14 3 3 8 14 25 12

11.Çenesuyu 14 3 3 8 14 34 12

12.Alikahya 14 0 2 12 8 46 2

TOPLU SONUÇLAR 14.HAFTA

Çınarlıspor-Alikahya: 7-0

Çenesuyu Plajyolu-Başaranspor: 0-2

Değirmendere-Tavşancılspor: 1-0

Sultan Orhan-Derbentspor: 0-0

Tavşantepe-Doğantepespor: 1-2

Kandıra GB - Demirspor: 0-1

15.HAFTA MAÇ PROGRAMI

Tavşancılspor - Çenesuyu Plajyolu

Başaranspor - Çınarlıspor

Demirspor - Tavşantepe

Doğantepespor - Sultan Orhan

Derbentspor - Değirmendere

Alikahyaspor - Kandıra GB