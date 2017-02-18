Süper A’da müthiş maçlar

Amatör Süper Lig A Grubu’nda 19. hafta heyecanı, bugün beş statta beş maçla devam edecek.

Alikahya Belediyespor ligden çekildiği için rakibi Doğantepespor oynamadan hükmen kazandı. Lider Derince Belediye Demirspor Play-Off grubuna kalmayı garantiledi ve zorlayan Çınarlıspor’u ağırlayacak.

DERİNCE BLD. DEMİR EVİNDE

Bu yıl hedefini Bölgesel Amatör Lig olarak benimseyen ve yaptığı flaş transferlerle şampiyonluk yolunda adından söz ettiren Derince Belediye Demirspor, on dokuzuncu hafta maçında bugün saat 13.00’te Derince’de rakibi 32 puanla dördüncü sırada yer alan ve Play-Off mücadelesi yapan Çınarlıspor ile karşılaşacak. Bu maçı ilimizin başarılı hakemlerinden Fatih Kabakkaya yönetecek. Geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Derince Belediye Demirspor maçını kazanmayı amaçlıyor. Çınarlıspor rakibini yenip, Play-Off mücadelesine ortak olacak. Genç bir ekiple zirve mücadelesi veren ve 34 puanla ikinci sırada olan Gebze Sultan Orhanspor, bugün saat 13.00’te Gebze Metin Oktay’da rakibi 30 puanla 6. sırada olan ve Play-Off’a kalmayı hedefleyen Değirmenderespor’u ağırlayacak. Sultan Orhanspor ara transferde üç futbolcu kadrosuna kattı takımını güçlendirirken bugün üç puan almayı amaçlıyor. Değirmenderespor üç puan alıp rahat bir nefes almayı istiyor. Bu maçı ilimizi sevilen klasman hakemlerinden Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

KÜME DÜŞME MAÇI CEPHANELİK STADINDA

32 puanla beşinci sırada bulunan ve Play-Off mücadelesi veren Büyük Derbentspor, bugün saat 13.00’te Derbent Stadı’nda rakibi 16 puanla onuncu sırada yer alan ve kümede kalma mücadelesi veren Başaranspor karşısında üç puan için mücadele verecek. Büyük Derbentspor rakibi karşısında üç puan almak, zirve yarışına ortak olmak istiyor. Başaranspor ise rakibini yenip ligde kalma yolunda önemli bir engeli aşacak. Bu maçı ilimizin sevilen hakemlerinden Zafer Pesen yönetecek. Orta sıralarda yer alan Tavşancılspor bugün saat 13.00’te Tavşancıl Salih Gün Stadı’nda, en yakın rakibi Kandıra Gençler Birliği Belediyespor ile zorlu bir doksan dakika geçirecek. Tavşancılspor galip gelmek istiyor. Galip gelirse kümede kalmayı garantileyecek. Bu maçı ilimiz klasman hakemlerinden Enes Kanpara yönetecek. Kümede kalma mücadelesi veren iki ekip Tavşantepespor ile Çenesuyu Plajyoluspor bugün yine saat 13.00’te Cephanelik Stadı’nda zorlu bir doksan dakika geçirecek. Galip gelen takımın rahat bir nefes alacak. Bu maçı ilimizin başarılı B Klasman hakemi Alper Çetin yönetecek.

AMATÖR SÜPER LİGİ A GRUBU 18.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1-Derince BLD Demirspor 18 16 1 1 51 8 49

2-Sultan Orhanspor 18 9 7 2 33 19 34

3-Doğantepespor 18 9 5 4 36 16 32

4-Çınarlıspor 18 10 2 6 43 15 32

5-Büyük Derbentspor 18 9 5 4 29 20 32

6-Değirmenderespor 18 9 3 6 31 27 30

7-Kandıra GB BLD 18 7 4 7 27 25 25

8-Tavşancılspor 18 5 6 7 19 26 21

9-Tavşantepespor 18 5 1 12 18 39 16

10-Başaranspor 18 4 4 10 22 34 15

11-Çenesuyu Plajyoluspor 18 3 4 10 16 46 13

12-Alikahya BLD 18 0 2 16 8 58 -1

NOT: Alikahya Belediyespor ligden çekildi üç puanı silindi…