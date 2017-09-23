Süper A’da zor randevular

Süper Amatör Lig A Grubu’nda ikinci hafta maçlarının skorları merakla bekleniyor. İhsaniyespor’un bay olduğu grupta Derbent Stadı’nda bugün iki maç birden var.

ÇOK DAHA ZOR BİR GRUP

Spor çevrelerinin genel yorumlarına göre bu yıl Süper Amatör Lig A Grubu, B Grubu’ndan daha zorlu geçecek. İlk hafta maçlarına bakıldığında da favori olarak gösterilen takımların puan kayıpları ile sezona başlaması bu tezi doğrular nitelikte. A Grubu’nda bugün ikinci hafta maçları oynanacak.

İKİSİ DE TERS TAKIM

İlk haftanın kaybeden takımları Seka Doğanspor ve Tavşantepespor’un maçının skoru da merak ediliyor. Sezon içinde rakiplere çok ters geleceği kesin gözü ile bakılan iki takım bugün Kavaklı Stadı’nda kozlarını paylaşıyor. Özhan Kurt’un yöneteceği maç 17’de başlayacak. Tavşantepe’de genç teknik adam Mustafa Erkan Aydın “Hedef maç olarak gördüğümüz Seka Doğan mücadelesinde 3 puan için sahaya çıkacağız” dedi.

YARAYI KİM SARACAK?

Kocaeli Güneşspor ilk maçında kendisine sürekli ters gelen Denizliköyü ile sahasında karşılaştı ve rakibini yine yenemedi, maç 0-0 sona erdi. Yeşil Siyahlı ekip ikinci maçında Çınarlıspor’a 2-0 kaybeden Hereke Yıldızspor ile Hereke Erkin Akkaş Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Recep Kaval’ın yöneteceği mücadele saat 17’de başlayacak. Gebze’de Denizliköyü ile Diliskelesi zorlu bir maça çıkacak. Metin Oktay Stadı’ndaki maç 17’de başlayacak ve mücadeleyi Bilal Çavuş yönetecek.

İKİ MAÇ BİRDEN

Bugün Derbent Stadı’nda iki maç birden oynanacak. İlk maçında Hereke Yıldız’ı 2-0 mağlup ederek grup lideri olan Çınarlıspor, Derbent’e konuk olacak. Saat 15’te başlayacak olan maçı Serkan Yılmaz yönetecek. Bu maçın ardından ilk hafta berabere kalan iki takım, Nusretiyespor ile Arapçeşme karşı karşıya gelecek. Mücadelenin hakemi İsmail Akçay olacak. Erdem ÖVÜÇ

SÜPER AMATÖR LİG A GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

Çınarlıspor 1 1 0 0 2 0 3

Diliskelesi 1 1 0 0 1 0 3

Denizliköyü 1 0 1 0 0 0 1

K.Güneşspor 1 0 1 0 0 0 1

Nusretiyespor 1 0 1 0 2 2 1

İhsaniyespor 1 0 1 0 2 2 1

Derbentspor 1 0 1 0 0 0 1

Arapçeşme 1 0 1 0 0 0 1

Hereke Yıldız 1 0 0 1 0 2 0

Seka Doğan 1 0 0 1 0 1 0

Tavşantepe 0 0 0 0 0 0 0

24 EYLÜL PAZAR – PROGRAM

SAAT MAÇ STAT HAKEM

15.00 Derbentspor - Çınarlıspor Derbent Serkan Yılmaz

17.00 Nusretiyespor - Arapçeşme Derbent İsmail Akçay

17.00 Seka Doğan -Tavşantepe Kavaklı Özhan Kurt

17.00 Denizliköyü – Diliskelesi M. Oktay Recep Kaval

17.00 H.Yıldız - Kocaeli Güneş Hereke Bilal Çavuş