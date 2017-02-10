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Süper B’de 20. hafta heyecanı

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Süper B’de 20. hafta heyecanı
Amatör Süper Lig B Grubunda yirminci hafta maçları yarın beş statta beş maçla devam ederken, küme düşme bölgesinde ve zirve mücadelesinde büyük heyecan yaşanacak.

Lider Kocaeli Nusretiyespor yarın Dilovası Stadı’nda, Play-Off grubuna kalmayı amaçlayan Dilovası Belediyespor ile zorlu bir doksan dakika geçirecek

 

KOCAELİ NUSRETİYESPOR RAKİBİ GÜÇLÜ

Amatör Süper Lig B Grubunda genç bir ekiple şampiyonluk mücadelesi veren ve 41 puanla lider Kocaeli Nusretiyespor, yarın saat 15.00 te Dilovası’nda rakibi 34 puanla beşinci sırada yer alan ve Play-Off mücadelesi veren Dilovası Belediyespor’a konuk olacak. Kocaeli Nusretiyespor üç puan alıp, rakipleriyle aradaki puan farkını açmayı amaçlıyor. Dilovası Belediyespor ise güçlü rakibi karşısında üç puan alıp, önemli bir engeli aşmak istiyor. Genç bir ekiple şampiyonluk mücadelesi veren 36  puanla ikinci sırada olan İhsaniyespor, yarın saat 15.00’te Arslanbey’de rakibi 34 puanla dördüncü sırada olan ve Play-Off mücadelesi veren Kartepe Belediyespor’a konuk olacak. Kartepe Belediyespor rakibini yenip, zirve yarışına ortak olmayı amaçlıyor. İhsaniyespor rakibini yenip, ikinci sırada olmayı hedefliyor. Çubuklu Balaspor ligden çekildiği için rakibi Gebze Denizliköyüspor maçını oynamadan üç puan alıp, 19 puana ulaştı.

 

YAVUZSPOR ÜÇ PUAN PEŞİNDE

Bu sezon hedefini şampiyonluk olarak benimseyen ve aldığı sürpriz yenilgiler sonrasında zirve yarışında kopan 35 puanla üçüncü sırada olan Seka Doğanspor, yarın saat 16.00’da Beylikbağı’nda kümede kalma mücadelesi veren rakibi 22  puanla dokuzuncu sırada yer alan Gebze Beylikbağıspor ile zorlu bir doksan dakika geçirecek. Seka Doğanspor üç puan alıp, zirve yarışına ortak olacak. Kümede kalmayı başaran iki ekip Kocaeli 1937 Sekaspor ile Kocaeli Güneşspor, yarın saat 15.00’te Mehmet Ali Kağıtçı’da üç puan için mücadele edecek. İlk maç bol gollü geçerken, Kocaeli 1937 Sekaspor 5-3 yenmişti. Kümede kalmayı başaran İlimtepe Futbol Kulübü, yarın saat 16.00’da Körfez Esentepe’de, rakibi kümede kalmayı amaçlayan Yavuzspor’u ağırlayacak.

 

AMATÖR SÜPER LİG B GRUBU 19.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR                             O         G        B         M           A         Y         P

1-Kocaeli Nusretiyespor          19        12        5          2          43        21        41

2-İhsaniyespor                       19        11        3          5          44        32        36

3-Seka Doğanspor                  19        10        5          4          43        25        35

4-Kartepe BLD                        18        9          7          2          38        18        35

5-Dilovası BLD                       19        10        4          5          37        24        34

6-Kocaeli Güneşspor              19        9          1          9          37        38        28

7-İlimtepe FK                         18        7          4          6          29        27        25

8-Kocaeli 1937 Sekaspor        19        7          4          8          31        39        25

9-Gebze Beylikbağı                19        7          1          11        25        42        22

10-Yavuzspor                         19        4          5          10        19        26        17

11-Gebze Denizliköyüspor      19        3          7          9          23        29        16

12-Çubuklu Balaspor              19        1          0          18        20        68        0

NOT: Çubuklu Balaspor ligden çekildiği için üç puanı silindi

 

TOPLU SONUÇLAR 19.HAFTA

Kocaeli Güneşspor-Gebze Beylikbağı: 3-0

Yavuzspor-Kocaeli 1937 Sekaspor: 1-2

Kocaeli Nusretiyespor-İlimtepe FK: 3-1

İhsaniyespor-Dilovası BLD: 2-4

Seka Doğan-Gebze Denizliköyüspor: 3-1

Kartepe BLD-Çubuklu Balaspor 3-0

 

YARININ PROGRAMI

MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI

15.00 Kocaeli 1937 Sekaspor-Kocaeli Güneşspor:   

 

ARSLANBEY STADI

15.00 Kartepe BLD-İhsaniyespor:

 

KÖRFEZ ESENTEPE  STADI

16.00 İlimtepe FK-Yavuzspor:          

 

BEYLİKBAĞI STADI

16.00 Gebze Beylikbağı-Seka Doğan:

 

DİLOVASI STADI

15.00 Dilovası BLD-Kocaeli Nusretiyespor:

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