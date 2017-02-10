Süper B’de 20. hafta heyecanı

Amatör Süper Lig B Grubunda yirminci hafta maçları yarın beş statta beş maçla devam ederken, küme düşme bölgesinde ve zirve mücadelesinde büyük heyecan yaşanacak.

Lider Kocaeli Nusretiyespor yarın Dilovası Stadı’nda, Play-Off grubuna kalmayı amaçlayan Dilovası Belediyespor ile zorlu bir doksan dakika geçirecek

KOCAELİ NUSRETİYESPOR RAKİBİ GÜÇLÜ

Amatör Süper Lig B Grubunda genç bir ekiple şampiyonluk mücadelesi veren ve 41 puanla lider Kocaeli Nusretiyespor, yarın saat 15.00 te Dilovası’nda rakibi 34 puanla beşinci sırada yer alan ve Play-Off mücadelesi veren Dilovası Belediyespor’a konuk olacak. Kocaeli Nusretiyespor üç puan alıp, rakipleriyle aradaki puan farkını açmayı amaçlıyor. Dilovası Belediyespor ise güçlü rakibi karşısında üç puan alıp, önemli bir engeli aşmak istiyor. Genç bir ekiple şampiyonluk mücadelesi veren 36 puanla ikinci sırada olan İhsaniyespor, yarın saat 15.00’te Arslanbey’de rakibi 34 puanla dördüncü sırada olan ve Play-Off mücadelesi veren Kartepe Belediyespor’a konuk olacak. Kartepe Belediyespor rakibini yenip, zirve yarışına ortak olmayı amaçlıyor. İhsaniyespor rakibini yenip, ikinci sırada olmayı hedefliyor. Çubuklu Balaspor ligden çekildiği için rakibi Gebze Denizliköyüspor maçını oynamadan üç puan alıp, 19 puana ulaştı.

YAVUZSPOR ÜÇ PUAN PEŞİNDE

Bu sezon hedefini şampiyonluk olarak benimseyen ve aldığı sürpriz yenilgiler sonrasında zirve yarışında kopan 35 puanla üçüncü sırada olan Seka Doğanspor, yarın saat 16.00’da Beylikbağı’nda kümede kalma mücadelesi veren rakibi 22 puanla dokuzuncu sırada yer alan Gebze Beylikbağıspor ile zorlu bir doksan dakika geçirecek. Seka Doğanspor üç puan alıp, zirve yarışına ortak olacak. Kümede kalmayı başaran iki ekip Kocaeli 1937 Sekaspor ile Kocaeli Güneşspor, yarın saat 15.00’te Mehmet Ali Kağıtçı’da üç puan için mücadele edecek. İlk maç bol gollü geçerken, Kocaeli 1937 Sekaspor 5-3 yenmişti. Kümede kalmayı başaran İlimtepe Futbol Kulübü, yarın saat 16.00’da Körfez Esentepe’de, rakibi kümede kalmayı amaçlayan Yavuzspor’u ağırlayacak.

AMATÖR SÜPER LİG B GRUBU 19.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1-Kocaeli Nusretiyespor 19 12 5 2 43 21 41

2-İhsaniyespor 19 11 3 5 44 32 36

3-Seka Doğanspor 19 10 5 4 43 25 35

4-Kartepe BLD 18 9 7 2 38 18 35

5-Dilovası BLD 19 10 4 5 37 24 34

6-Kocaeli Güneşspor 19 9 1 9 37 38 28

7-İlimtepe FK 18 7 4 6 29 27 25

8-Kocaeli 1937 Sekaspor 19 7 4 8 31 39 25

9-Gebze Beylikbağı 19 7 1 11 25 42 22

10-Yavuzspor 19 4 5 10 19 26 17

11-Gebze Denizliköyüspor 19 3 7 9 23 29 16

12-Çubuklu Balaspor 19 1 0 18 20 68 0

NOT: Çubuklu Balaspor ligden çekildiği için üç puanı silindi

TOPLU SONUÇLAR 19.HAFTA

Kocaeli Güneşspor-Gebze Beylikbağı: 3-0

Yavuzspor-Kocaeli 1937 Sekaspor: 1-2

Kocaeli Nusretiyespor-İlimtepe FK: 3-1

İhsaniyespor-Dilovası BLD: 2-4

Seka Doğan-Gebze Denizliköyüspor: 3-1

Kartepe BLD-Çubuklu Balaspor 3-0

YARININ PROGRAMI

MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI

15.00 Kocaeli 1937 Sekaspor-Kocaeli Güneşspor:

ARSLANBEY STADI

15.00 Kartepe BLD-İhsaniyespor:

KÖRFEZ ESENTEPE STADI

16.00 İlimtepe FK-Yavuzspor:

BEYLİKBAĞI STADI

16.00 Gebze Beylikbağı-Seka Doğan:

DİLOVASI STADI

15.00 Dilovası BLD-Kocaeli Nusretiyespor: