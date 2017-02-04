Süper ‘B’de süper maçlar

Amatör Süper Lig B Grubunda 19. hafta maçları yarın dört stat, beş maçla devam edecek küme düşme bölgesinde ve zirve mücadelesinde büyük heyecan yaşanacak.

Lider Kocaeli Nusretiyespor, yarın Derbent’te, orta sıralarda yer alan İlimtepe FK takımını ağırlayacak.

KOCAELİ NUSRETİYESPOR’DA TEK HEDEF GALİBİYET

Amatör Süper Lig B Grubunda genç bir ekiple şampiyonluk mücadelesi veren ve 38 puanla lider olan Kocaeli Nusretiyespor, yarın saat 13.00’te Derbent’te, rakibi 25 puanla 6. sırada yer alan İlimtepe Futbol Kulübü’nü ağırlayacak. Kocaeli Nusretiyespor seyirci desteği ile üç puan almak istiyor ve rakipleriyle aradaki puan farkını açmayı amaçlıyor. Bu maçı ilimizin başarılı klasman hakemlerinden Tolga Güldibi yönetecek. 36 puanla ikinci sırada yer alan ve şampiyonluk mücadelesi veren İhsaniyespor ise yarın saat 17.00’de Kavaklı’da rakibi Play-Off mücadelesi veren 31 puanla beşinci sıradaki Dilovası Belediyespor karşısında üç puana sahip olmak istiyor. İhsaniyespor ise son iki maçta aldığı yenilgiler sonrasında şampiyonluk yarışına ortak olmak istiyor. Dilovası Belediyespor rakibini yenerse Play-Off için umutlanacak. Bu maçı Kazım Çifçioğlu yönetecek. 31 Puanla dördüncü sırada yer alan ve Play-Off mücadelesi veren Kartepe Belediyespor, rakibi Alikahya Belediyespor ligden çekildiği için oynamadan üç puanının sahibi olacak.

KOCAELİ 1937 SEKASPOR ÜÇ PUAN PEŞİNDE

Son haftaların başarılı takımı ve Play-Off grubuna kalmayı amaçlayan 32 puanla üçüncü sırada yer alan Seka Doğanspor yarın saat 15.00’te Kavaklı’da, rakibi 16 puanla on birinci sırada olan ve küme düşme bölgesinde bulunan Gebze Denizliköyüspor ile zorlu bir doksan dakika geçirecek. Seka Doğanspor rakibini puansız göndermek istiyor. Bu maçı ilimizin başarılı hakemlerinden Mehmet Bahar yönetecek. Kümede kalmayı amaçlayan 17 puanla onuncu sırada olan Yavuzspor, yarın saat 16.00 da Derince’de, rakibi 22 puanla orta sıralarda yer alan Kocaeli 1937 Sekaspor’u ağırlayacak. Yavuzspor rakibini seyircisiyle bu maçı kazanıp ligde kalmayı hedefliyor. Kocaeli 1937 Sekaspor rakibinde üç puan aldığı zaman kümede kalışını ilan edecek. Orta sıralarda yer alan 25 puanlı Kocaeli Güneşspor ile 22 puanlı Gebze Beylikbağıspor yarın 17.00’de Mehmet Ali Kağıtçı’da üç puan mücadelesi verecek. Bu maçı ilimizin başarılı klasman hakemlerinden Bilal Çavuş yönetecek. Ahmet AKAY

AMATÖR SÜPER LİG B GRUBU 18.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1-Kocaeli Nusretiyespor 18 11 5 2 40 20 38

2-İhsaniyespor 18 11 3 4 42 28 36

3-Seka Doğanspor 18 9 5 4 40 24 32

4-Kartepe BLD 17 8 7 2 35 18 31

5-Dilovası BLD 18 9 4 5 33 22 31

6-İlimtepe FK 17 7 4 6 28 24 25

7-Kocaeli Güneşspor 18 8 1 9 34 38 25

8-Kocaeli 1937 Sekaspor 18 6 4 8 29 38 22

9-Gebze Beylikbağı 18 6 1 10 22 39 22

10--Yavuzspor 18 4 5 9 18 24 17

11-Gebze Denizliköyüspor 18 3 7 8 22 26 16

12-Çubuklu Balaspor 18 1 0 17 20 65 0

NOT: Çubuklu Balaspor ligden çekildiği için üç puanı silindi

TOPLU SONUÇLAR 18.HAFTA

Dilovası BLD-Kartepe BLD: 0-3

İlimtepe FK-İhsaniyespor: 3-1

Kocaeli 1937 Sekaspor-Kocaeli Nusretiyespor: 1-2

Gebze Beylikbağı-Yavuzspor: 3-0 (Hükmen)

Gebze Denizliköyüspor-Kocaeli Güneşspor: 3-1

Çubuklu Balaspor-Seka Doğan: 0-3 (Hükmen)

GÜNÜN PROGRAMI

MEHMET ALI KAĞITÇI STADI

17.00 Kocaeli Güneşspor-Gebze Beylikbağı:

Hakemler: Bilal Çavuş-Cankut Gönenç-Uğur Mahmut Zengin

DERBENT STADI

13.00 Kocaeli Nusretiyespor-İlimtepe FK:

Hakemler: Tolga Güldibi-Recep Haydar Cüre-Fatih Özbek

KAVAKLI STADI

15.00 Seka Doğan-Gebze Denizliköyüspor:

Hakemler: Mehmet Bahar-Muhammet Tutak-İlayda Nihal Çetiner

17.00 İhsaniyespor-Dilovası BLD:

Hakemler: Kazım Çifçioğlu-Cem Özbay-Eray Karmil

DERİNCE STADI

16.00 Yavuzspor-Kocaeli 1937 Sekaspor:

Hakemler: Birtan Yavuz-Umut Laleli-Taşkın Güngör