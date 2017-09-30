Süper Lig B’de 3. raunt

Kocaeli Amatör Süper Futbol Ligi B Grubu 3.hafta maçlarının tamamı yarın oynanıyor.

5 maçta da takımlar yavaş yavaş sıralamayı biraz daha belli edecek sonuçlara imza atacak

LİDERLİK EL DEĞİŞTİREBİLİR

11 takımın yer aldığı B Grubu’nda 2’de 2 yapan Sultan Orhan liderliğini sürdürüyor, ama yarın koltuğundan olabilir. Çünkü fikstür gereği Gebze ekibi dinlenecek. Averajla ikinci sıradaki 4 puanlı takımlardan Kandıra Gençler Birliği, 2 maçta 2 mağlubiyetle son sıraya çakılan Tavşancıl ile deplasmanda zor bir maça çıkacak. Tavşancıl, kendi saha ve seyircisi önünde, 13.00’te başlayacak maçta, ilk puan ya da puanlarını almak isteyecek. 4 puanlı bir başka takım Derince Sırrıpaşa, Başiskele Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda, ilk maçta 7-0’lık yenilgisi olan Başiskele Belediyespor’a konuk olacak. Maç saat 16.00’da başlayacak. Bu arada Başiskele ekibinde forvet Ömer Çalık’ın takımdan ayrıldığı öğrenildi.

SUADİYE-İLİMTEPE… SEKA-DİLOVASI…

Haftanın ne dikkat çeken maçlarından birinde, 4 puanlı averajla 4. sıradaki İlimtepe FK, 2 maçta da kazanamayan ama kaybetmeyen beraberlikler takımı Suadiye’ye konuk olacak. Suadiye Sinan Sipahi Stadı’ndaki maç 14’te başlayacak. Kadrosuna 3 önemli futbolcuyu daha katan Dilovası Belediyespor, 18’lik 1937 Seka’ya konuk olacak. İki maçta 1 puanı olan iki takımın maçı Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda saat 16.15’te başlayacak. Günün son maçında ise 2 maçta 3 puanı bulunan Değirmendere ile 1 maçta 1 puanı olan Kartepe Belediyespor karşı karşıya gelecek. Değirmendere Stadı’ndaki zorlu maç 17’de başlayacak.

SÜPER LİG B AMATÖR GRUBU PUAN DURUMU

Takım Adı O G B M A Y P Sultan Orhan 2 2 0 0 9 0 6 Kandıra G.B.B. 2 1 1 0 4 3 4 Sırrıpaşa 2 1 1 0 2 0 4 İlimtepe F.K. 2 1 1 0 4 2 4 Değirmendere 2 1 0 1 2 3 3 K.Suadiyespor 2 0 2 0 3 3 2 Dilovası Bel. 2 0 1 1 2 3 1 1937 Sekaspor 2 0 1 1 1 2 1 Kartepe Bel. 1 0 1 0 2 2 1 Başiskele Bel. 1 0 0 1 0 7 0 Tavşancılspor 2 0 0 2 0 4 0

GÜNÜN PROGRAMI

13.00:Tavşancıl - Kandıra GB (Salih Gün - Tavşancıl)

14.00:Suadiye - İlimtepe FK (Sinan Sipahi Suadiye)

16.00:Başiskele - Sırrıpaşa (Arslan Kulaksız)

16.15:1937 Seka - Dilovası (Kağıtçı)

17.00:Değirmendere - Kartepe (Değirmendere)