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Süper Lig B’de 3. raunt

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Süper Lig B’de 3. raunt
Kocaeli Amatör Süper Futbol Ligi B Grubu 3.hafta maçlarının tamamı yarın oynanıyor.

5 maçta da takımlar yavaş yavaş sıralamayı biraz daha belli edecek sonuçlara imza atacak

 

LİDERLİK EL DEĞİŞTİREBİLİR

11 takımın yer aldığı B Grubu’nda 2’de 2 yapan Sultan Orhan liderliğini sürdürüyor, ama yarın koltuğundan olabilir. Çünkü fikstür gereği Gebze ekibi dinlenecek. Averajla ikinci sıradaki 4 puanlı takımlardan Kandıra Gençler Birliği, 2 maçta 2 mağlubiyetle son sıraya çakılan Tavşancıl ile deplasmanda zor bir maça çıkacak. Tavşancıl, kendi saha ve seyircisi önünde, 13.00’te başlayacak maçta, ilk puan ya da puanlarını almak isteyecek. 4 puanlı bir başka takım Derince Sırrıpaşa, Başiskele Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda, ilk maçta 7-0’lık yenilgisi olan Başiskele Belediyespor’a konuk olacak. Maç saat 16.00’da başlayacak. Bu arada Başiskele ekibinde forvet Ömer Çalık’ın takımdan ayrıldığı öğrenildi.

 

SUADİYE-İLİMTEPE… SEKA-DİLOVASI…

Haftanın ne dikkat çeken maçlarından birinde, 4 puanlı averajla 4. sıradaki İlimtepe FK, 2 maçta da kazanamayan ama kaybetmeyen beraberlikler takımı Suadiye’ye konuk olacak. Suadiye Sinan Sipahi Stadı’ndaki maç 14’te başlayacak. Kadrosuna 3 önemli futbolcuyu daha katan Dilovası Belediyespor, 18’lik 1937 Seka’ya konuk olacak. İki maçta 1 puanı olan iki takımın maçı Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda saat 16.15’te başlayacak. Günün son maçında ise 2 maçta 3 puanı bulunan Değirmendere ile 1 maçta 1 puanı olan Kartepe Belediyespor karşı karşıya gelecek. Değirmendere Stadı’ndaki zorlu maç 17’de başlayacak.

 

SÜPER LİG B AMATÖR GRUBU PUAN DURUMU

Takım Adı

 

O

 

 

G

 

 

B

 

 

M

 

 

A

 

 

Y

 

 

P

 

 

Sultan Orhan

2

2

0

0

9

0

6

Kandıra G.B.B.

2

1

1

0

4

3

4

Sırrıpaşa

2

1

1

0

2

0

4

İlimtepe F.K.

2

1

1

0

4

2

4

Değirmendere

2

1

0

1

2

3

3

K.Suadiyespor

2

0

2

0

3

3

2

Dilovası Bel.

2

0

1

1

2

3

1

1937 Sekaspor

2

0

1

1

1

2

1

Kartepe Bel.

1

0

1

0

2

2

1

Başiskele Bel.

1

0

0

1

0

7

0

Tavşancılspor

2

0

0

2

0

4

0

 

GÜNÜN PROGRAMI

13.00:Tavşancıl - Kandıra GB           (Salih Gün - Tavşancıl)

14.00:Suadiye - İlimtepe FK             (Sinan Sipahi Suadiye)

16.00:Başiskele - Sırrıpaşa                 (Arslan Kulaksız)

16.15:1937 Seka - Dilovası                (Kağıtçı)

17.00:Değirmendere - Kartepe          (Değirmendere) 

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