Süper Lig B’de 3. raunt

5 maçta da takımlar yavaş yavaş sıralamayı biraz daha belli edecek sonuçlara imza atacak
LİDERLİK EL DEĞİŞTİREBİLİR
11 takımın yer aldığı B Grubu’nda 2’de 2 yapan Sultan Orhan liderliğini sürdürüyor, ama yarın koltuğundan olabilir. Çünkü fikstür gereği Gebze ekibi dinlenecek. Averajla ikinci sıradaki 4 puanlı takımlardan Kandıra Gençler Birliği, 2 maçta 2 mağlubiyetle son sıraya çakılan Tavşancıl ile deplasmanda zor bir maça çıkacak. Tavşancıl, kendi saha ve seyircisi önünde, 13.00’te başlayacak maçta, ilk puan ya da puanlarını almak isteyecek. 4 puanlı bir başka takım Derince Sırrıpaşa, Başiskele Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda, ilk maçta 7-0’lık yenilgisi olan Başiskele Belediyespor’a konuk olacak. Maç saat 16.00’da başlayacak. Bu arada Başiskele ekibinde forvet Ömer Çalık’ın takımdan ayrıldığı öğrenildi.
SUADİYE-İLİMTEPE… SEKA-DİLOVASI…
Haftanın ne dikkat çeken maçlarından birinde, 4 puanlı averajla 4. sıradaki İlimtepe FK, 2 maçta da kazanamayan ama kaybetmeyen beraberlikler takımı Suadiye’ye konuk olacak. Suadiye Sinan Sipahi Stadı’ndaki maç 14’te başlayacak. Kadrosuna 3 önemli futbolcuyu daha katan Dilovası Belediyespor, 18’lik 1937 Seka’ya konuk olacak. İki maçta 1 puanı olan iki takımın maçı Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda saat 16.15’te başlayacak. Günün son maçında ise 2 maçta 3 puanı bulunan Değirmendere ile 1 maçta 1 puanı olan Kartepe Belediyespor karşı karşıya gelecek. Değirmendere Stadı’ndaki zorlu maç 17’de başlayacak.
SÜPER LİG B AMATÖR GRUBU PUAN DURUMU
GÜNÜN PROGRAMI
13.00:Tavşancıl - Kandıra GB (Salih Gün - Tavşancıl)
14.00:Suadiye - İlimtepe FK (Sinan Sipahi Suadiye)
16.00:Başiskele - Sırrıpaşa (Arslan Kulaksız)
16.15:1937 Seka - Dilovası (Kağıtçı)
17.00:Değirmendere - Kartepe (Değirmendere)