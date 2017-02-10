Süper Lig'de 20. hafta sürüyor

Yarın gündemde 3 maç var. Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan derbide düdük çalan ve eleştiri alan Ali Palabıyık'a Süper Lig ve TFF 1. Lig'de bu hafta maç verilmedi. 11, 12 ve 13 Şubat tarihlerinde oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler ve maç programı şöyle…
Yarın:
13.30 Aytemiz Alanyaspor – G.Brliği: Ümit Öztürk
16.00 Osmanlıspor - Trabzonspor: Alper Ulusoy
19.00 Bursaspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
Pazar:
13.30 Akhisar Belediye – Ç.Rize: Bülent Yıldırım
13.30 Kasımpaşa – M.Başakşehir: Y.Kemal Uğurlu
16.00 Atiker Konyaspor - Antalyaspor: Serkan Çınar
19.00 Galatasaray - Kayserispor: Hüseyin Göçek
13 Şubat Pazartesi
20.00 Gaziantepspor - Adanaspor: Cüneyt Çakır