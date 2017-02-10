Süper Lig'de 20. hafta sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftası perdesi bu geçe açılacak.

Yarın gündemde 3 maç var. Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan derbide düdük çalan ve eleştiri alan Ali Palabıyık'a Süper Lig ve TFF 1. Lig'de bu hafta maç verilmedi. 11, 12 ve 13 Şubat tarihlerinde oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler ve maç programı şöyle…

Yarın:

13.30 Aytemiz Alanyaspor – G.Brliği: Ümit Öztürk

16.00 Osmanlıspor - Trabzonspor: Alper Ulusoy

19.00 Bursaspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

Pazar:

13.30 Akhisar Belediye – Ç.Rize: Bülent Yıldırım

13.30 Kasımpaşa – M.Başakşehir: Y.Kemal Uğurlu

16.00 Atiker Konyaspor - Antalyaspor: Serkan Çınar

19.00 Galatasaray - Kayserispor: Hüseyin Göçek

13 Şubat Pazartesi

20.00 Gaziantepspor - Adanaspor: Cüneyt Çakır