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Süper Play-Off ki ne offf!

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Süper Play-Off ki ne offf!
Süper Amatör Play-Off Ligi’nde kura çekimi Hasan Doğan Amatör Evi’nde çekildi

Bir birinden güçlü 6 takımın kıyasıya bir mücadele içerisine girişeceği ligde ilk 2 sırayı alacak olan takımlar doğrudan Bölgesel Amatör Lig’e yükselecek. Bu sayının 3’e çıkma ihtimali de var.

 

İŞTE DEV EŞLEŞMELER

Kura çekimine Kartepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, İl Hakem Kurul Başkanı Ersin Yıldırım, kulüp başkanları, yöneticileri ve futbolcuları katıldı. Yaklaşık 45 dakika süren kura çekimini sonucu ilk haftada Kartepe Belediyespor ile Nusretiyespor, Demirspor ile Sultan Orhanspor, Doğantepespor ile Seka Doğan eşleşti. İlk maçlar 11 Mart’ta oynanacak.

 

SÜPER PLAY-OFF TAKIMLARI

Nusretiyespor

Sultan Orhanspor

Doğantepespor

Demirspor

Kartepe Belediyespor

Seka Doğanspor

 

İlk hafta eşleşmeleri

Nusretiyespor – Kartepe Belediyespor

Demirspor – Sultan Orhanspor

Doğantepespor – Seka Doğanspor

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