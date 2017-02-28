Süper Play-Off ki ne offf!

Bir birinden güçlü 6 takımın kıyasıya bir mücadele içerisine girişeceği ligde ilk 2 sırayı alacak olan takımlar doğrudan Bölgesel Amatör Lig’e yükselecek. Bu sayının 3’e çıkma ihtimali de var.
İŞTE DEV EŞLEŞMELER
Kura çekimine Kartepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, İl Hakem Kurul Başkanı Ersin Yıldırım, kulüp başkanları, yöneticileri ve futbolcuları katıldı. Yaklaşık 45 dakika süren kura çekimini sonucu ilk haftada Kartepe Belediyespor ile Nusretiyespor, Demirspor ile Sultan Orhanspor, Doğantepespor ile Seka Doğan eşleşti. İlk maçlar 11 Mart’ta oynanacak.
SÜPER PLAY-OFF TAKIMLARI
Nusretiyespor
Sultan Orhanspor
Doğantepespor
Demirspor
Kartepe Belediyespor
Seka Doğanspor
İlk hafta eşleşmeleri
Nusretiyespor – Kartepe Belediyespor
Demirspor – Sultan Orhanspor
Doğantepespor – Seka Doğanspor