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Süper Play-Off’a son bilet!

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Süper Play-Off’a son bilet!
Süper Amatör Lig A Grubu’nda sezonun son maçında Süper Play-Off oynayacak olan son takım yarın belirlenecek.

DOĞANTEPE YA DA ÇINARLI

Son maçında Alikahyaspor karşısında hükmen kazanan Sultan Orhanspor, Demirspor’dan sonra Süper Play-Off’un ikinci takımı olmuştu. Grupta 3. takım Doğantepespor ya da Çınarlıspor’dan birisi olacak. Doğantepespor, Derbentspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek, mücadeleyi klasman hakemlerimizden Enes Kanpara yönetecek.

 

MAÇLAR 16.00’DA BAŞLAYACAK

Çınarlıspor ise Değirmenderespor ile Derince’de bir araya gelecek. Bu karşılaşmayı ise klasman hakemlerimizden Tolga Güldibi yönetecek. Doğantepespor, Derbent’i mağlup ederse Derince’den gelecek olan haber kendisi için önemli olmayacak. Çınarlıspor ise kazanıp, Doğantepe’nin takılmasını bekleyecek. Her iki maç da saat 16.00’da başlayacak. Haftanın diğer maçlarında her hangi bir iddia söz konusu değil. Erdem ÖVÜÇ

             

SÜPER AMATÖR LİG A GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR      O         G         B         M          A         Y          P

Demirspor       21        18        1          2          57        11        55       

Sultan Orhan  21        11        7          3          39        20        40       

Doğantepe      21        11        6          4          46        18        39       

Çınarlıspor      21        12        2          7          47        20        38       

Derbentspor    21        10        6          5          33        22        36       

Değirmendere  21        11        3          8          37        33        36       

Kandıra GB     21        8          5          8          31        28        29       

Tavşancılspor  21        6          7          8          23        34        25       

Tavşantepe     21        7          1          13        27        41        25       

Başaranspor    21        4          6          11        22        36        18       

Ç.Plajyolu       21        3          4          15        17        58        13       

Alikahyaspor   21        0          2          19        8          67        2         

 

21. HAFTANIN SKORLAR

Derbentspor – Kandıra GB: 3-0

Demirspor – Başaranspor: 2-1

Doğantepespor – Tavşancıl: 7-2

Sultan Orhan – Çınarlıspor: 0-1

Not: Değirmendere ve Tavşantepe 21. haftayı hükmen galip tamamladı.

 

SON HAFTA MAÇ PROGRAMI

Derbentspor - Doğantepespor           

Tavşancılspor  - Demirspor    

Başaranspor - Tavşantepespor          

Çınarlıspor - Değirmenderespor        

Çenesuyu Plajyolu - Kandıra GB.

Not: Sultan Orhan son maçını hükmen kazanacak.  

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