Süper Play-Off’a son bilet!

Süper Amatör Lig A Grubu’nda sezonun son maçında Süper Play-Off oynayacak olan son takım yarın belirlenecek.

DOĞANTEPE YA DA ÇINARLI

Son maçında Alikahyaspor karşısında hükmen kazanan Sultan Orhanspor, Demirspor’dan sonra Süper Play-Off’un ikinci takımı olmuştu. Grupta 3. takım Doğantepespor ya da Çınarlıspor’dan birisi olacak. Doğantepespor, Derbentspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek, mücadeleyi klasman hakemlerimizden Enes Kanpara yönetecek.

MAÇLAR 16.00’DA BAŞLAYACAK

Çınarlıspor ise Değirmenderespor ile Derince’de bir araya gelecek. Bu karşılaşmayı ise klasman hakemlerimizden Tolga Güldibi yönetecek. Doğantepespor, Derbent’i mağlup ederse Derince’den gelecek olan haber kendisi için önemli olmayacak. Çınarlıspor ise kazanıp, Doğantepe’nin takılmasını bekleyecek. Her iki maç da saat 16.00’da başlayacak. Haftanın diğer maçlarında her hangi bir iddia söz konusu değil. Erdem ÖVÜÇ

SÜPER AMATÖR LİG A GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

Demirspor 21 18 1 2 57 11 55

Sultan Orhan 21 11 7 3 39 20 40

Doğantepe 21 11 6 4 46 18 39

Çınarlıspor 21 12 2 7 47 20 38

Derbentspor 21 10 6 5 33 22 36

Değirmendere 21 11 3 8 37 33 36

Kandıra GB 21 8 5 8 31 28 29

Tavşancılspor 21 6 7 8 23 34 25

Tavşantepe 21 7 1 13 27 41 25

Başaranspor 21 4 6 11 22 36 18

Ç.Plajyolu 21 3 4 15 17 58 13

Alikahyaspor 21 0 2 19 8 67 2

21. HAFTANIN SKORLAR

Derbentspor – Kandıra GB: 3-0

Demirspor – Başaranspor: 2-1

Doğantepespor – Tavşancıl: 7-2

Sultan Orhan – Çınarlıspor: 0-1

Not: Değirmendere ve Tavşantepe 21. haftayı hükmen galip tamamladı.

SON HAFTA MAÇ PROGRAMI

Derbentspor - Doğantepespor

Tavşancılspor - Demirspor

Başaranspor - Tavşantepespor

Çınarlıspor - Değirmenderespor

Çenesuyu Plajyolu - Kandıra GB.

Not: Sultan Orhan son maçını hükmen kazanacak.