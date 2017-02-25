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Şüpheli şahsın üzerinden çıkanlar şok etti

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Şüpheli şahsın üzerinden çıkanlar şok etti
İzmit Tren Garı mevkisinde şüpheli görülen ve polis ekipleri tarafından aranan şahsıların üzerinden av bıçağı, av tüfeği ve mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan iki kişi sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

İzmit Tren Garı mevkisinde şüpheli tavırlar sergileyen bir kadın ve bir erkek şahıs, vatandaşlar tarafından polise ihbar edildi. Alınan ihbar üzerine bölgeye gelen İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri Amirliği ekipleri, A.İ. ve yanında bulunan E.A isimli kadını durdurdu. İki şüpheli polis ekiplerine bir müddet zorluk çıkartarak üstlerini aratmak istemedi. Olay yerine gelen takviye ekiplerle birlikte aranan A.İ. isimli şahsın üzerinden bir adet av bıçağı, bir adet uzun namlulu av tüfeği ve tüfeğe ait 10 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan A.İ. ve yanındaki E.A. isimli kadın sorgulanmak üzere Saraybahçe Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Nuri AKÇAHARMAN

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