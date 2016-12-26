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Suriyeli ailenin otomobili cayır cayır yandı!

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Suriyeli ailenin otomobili cayır cayır yandı!
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Suriyeli bir kişiye ait otomobil, park halindeyken alev alev yandı.

Olay Kuzey Mahallesi Coşkunlar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.A. adlı Suriye vatandaşına ait park halindeki otomobil akşam saatlerinde belirlenemeyen sebeple yandı. Alevler içinde yanan aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdehalesi ile kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü. Pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Suriyeli aile, otomobillerinin yanması çaresiz gözlerle izledi. Yanan otomobil kullanılmaz hale gelirken polis ekipleri yangın hakkında soruşturma başalattı.

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