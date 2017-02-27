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Suriyeli kardeşlere saldırdılar!

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Suriyeli kardeşlere saldırdılar!
Gölcük'te sokakta maç yapan Suriye vatandaşları arasında çıkan kavgada 2 kardeş bıçaklandı.

Olay akşam saatlerinde, Dumlupınar Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokakta maç yapan Suriye vatandaşları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. 27 yaşındaki Abdullah Essair ile kardeşi 25 yaşındaki Mahmut Essair'e rakip takımda bulunan kişiler saldırdı. Başına ve göğsüne aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Abdullah Essair kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde, karnından yaralanan Mahmut Essair ise Gölcük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, 2 kardeşi bıçakladıkları belirlenen 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

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