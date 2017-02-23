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Suriyelilere vatandaşlık hakkı veriliyor!

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Suriyelilere vatandaşlık hakkı veriliyor!
Suriyelilere vatandaşlık hakkı veriliyor!

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da Suriyelilere vatandaşlık verilmesine başlandığını söyleyerek, 2 bin kişi hakkında dosyanın hazırlanarak Ankara'ya gönderildiğini açıkladı.

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