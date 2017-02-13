Suriyelilerin keyfi yerinde bizim Mehmetçiğin canı çıkıyor

M.Tanzer Ünal

Böyle bir dünya yok.

İnanın, yok!

Suriye’den her şehit haberi geldikçe içim cız ediyor.

Gitti bir Mehmetçik daha!

Kaç şehidimiz oldu?

En son 67 diye saymıştım.

Yaralı?

200’ü geçti…

Operasyon için ödediğimiz bedel?

Onu hiç sormayın!

Ne için bütün bunlar?

Suriye IŞİD’den temizlensin, eski haline gelsin, huzur bulsun, ülkemiz terör tehdidinden kurtulsun, Suriyeli mülteciler geri dönsün…

Terör biter mi?

Bitmez…

Terörün ağababaları (emperyalist ülkeler) bitti demeden, terör bitmez.

Peki, Suriyeliler geri döner mi?

Dönmez…

Çünkü Türkiye’de keyifleri yerinde!

“Ekmek elden su gölden” hesabı, yaşayıp gidiyorlar.

Neden dönsünler ki?

Mehmetçik Suriyeliler için ölürken…

Mehmetçik, Suriye’de Suriyeliler için ölürken, Suriyeliler başta İstanbul olmak üzere büyük kentlerde yeni bir düzen kurdular.

İstanbul, artık en büyük Suriyeli kentlerinden biri…

700 bin Suriyeli var İstanbul’da.

Fatih’te, Bağcılar’da Suriyeli mahalleleri oluştu.

Tamamen Arapça konuşuluyor, tabelalar Arapça…

Radyoları var, gazeteleri var.

Hastaneleri, tahlil laboratuvarları, ecza depoları var.

Ekmek fabrikaları, restoran zincirleri var.

Emlak şirketleri, inşaat şirketleri var.

Caz kafeleri, türkü barları var.

Hızla da çoğalıyorlar…

Geçen yıl ülkemizde 70 bin Suriyeli bebek dünyaya geldi.

Bu yıl 130 bin Suriyeli bebek doğumu bekleniyor.

Ve ülkemizdeki askerlik yaşına gelmiş Suriyeli genç sayısı, 425 bin.

Bu sayı, bizim ordumuzdan daha fazla.

Şunu söylemek istiyorum

İnsan; zor zamanlarında ülkesi, vatanı, milleti, bayrağı için savaşır.

Kargaşa var diye tasını tarağını toplayıp sıvışmaz.

Ne haliniz varsa görün deyip başka ülkelere kaçmaz.

Şimdi biz ülkesi için savaşmayıp ülkesinden kaçan Suriyelileri el bebek gül bebek misafir ediyoruz…

Kendimiz yemeyip onlara yediriyoruz…

Kendi işsizlerimize iş bulamayıp onlara buluyoruz…

Onlara işyeri açmaları için her türlü kolaylığı gösteriyoruz…

Onları ülkemizin bütün nimetlerinden yararlandırırken, biz gidip Suriye’de onlar için canımızı veriyoruz.

Askerlik çağındaki 425 bin Suriyeli genç büyük kentlerimizin caddelerinde volta atarken, bizim Mehmetçiğimiz onların ülkesini teröristlerden temizlemek için savaşıyor, ölüyor.

Bunda bir terslik yok mu?

Biz bu kadar saf mıyız?

Bahçeli, kraldan çok kralcı!

Abdullah Gül’ün geçen günkü “aykırı” açıklamalarına ilk tepki kimden gelecek diye çok merak ediyordum.

Hangi AKP’liden…

AKP’liden değil, bir MHP’liden geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den…

Bahçeli, Abdullah Gül’e şöyle cevap verdi:

“Bir dönem beraber yürüdüğü arkadaşlarını bırakıp cemaat ağzıyla konuşmaması gerekir. Akıl mı veriyor devlete? Kaldı ki o akademisyenlerin çoğunun masum olduğuna inanmıyorum…”

Acaba devlet Bahçeli’nin üzerine farz mıydı böyle bir cevap?

Bizde, bu tür davranış içine girenlere “Kraldan çok kralcı” derler.

Vatandaşın referandum sorusuna cevabı

Televizyonda izledim…

Muhabir, sokakta dolaşan vatandaşa mikrofonu uzatıyor:

“Referandumda evet mi, hayır mı diyeceksin?”

Vatandaşın cevabı:

“En büyük Türk parası 200 lira mı, 200 lira… Sonra 100 lira… Ekleyin 300 lira. Sonra 50 lira, onu da ekle 350 lira… Sonra 20, sonra 10, sonra 5 lira, bunları da ekle 385 lira. Sonra 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş ve 5 kuruş, bunları da toplayıp ekle, ne etti, 386 lira 90 kuruş. Hepsi bir 100 Euro etmiyor. İşte sorduğun sorunun cevabı…”

Vatandaşın cevabına bakar mısınız?

Otur, kitap yaz.

İrfan Değirmenci ve Fatih Çekirge…

Biri görsel, diğeri yazılı basından…

İkisi de aynı yayın grubunda çalışıyor.

İrfan Değirmenci, referandumda “hayır” oyu kullanacağını açıkladı.

Fatih Çekirge ise oyunun “evet” olacağını duyurdu.

İrfan Değirmenci işten kovuldu, Fatih Çekirge görevine devam ediyor.

Medya grubu, İrfan Değirmenci’nin işine son verilme nedenini “ilkesel” sözcüğüyle açıkladı.

Demek “hayır”, yayın grubunun ilkelerine aykırı!

Uygulamadan bu anlaşılıyor.

Sefer Ekşi Kenya’ya neden gidiyor?

Sefer Ekşi, İstanbul’dan bir grup arkadaşıyla yarın Kenya’ya gidiyor.

Tesadüfen öğrendim, “Ne işin var Kenya’da?” diye sordum.

Sefer Bey’in cevabı…

“Bu bir şükür gezisi… Gidip Kenya’nın halini görüp halimize şükredeceğiz.”

Gidip gelsinler bakalım, mutlaka anlatacakları şeyler olacaktır.

Bu futbolla şampiyon olsalar ne yazar!

Beşiktaş, Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe…

Futbolda bu sezonun iddialı takımları...

Hafta sonu oynadıkları futbolu ve aldığı sonuçları gördünüz.

Dördü de rezilin rezili futbol oynadı.

Üçü mağlup oldu, Fenerbahçe berabere.

Şimdi bu takımlara gönül verenler büyük mutsuzluk yaşıyor.

“Bu futbolla şampiyon olacaklarsa, hiç olmasınlar daha iyi” görüşündeler.

Haksızlar mı?