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Suriyelilerle kavga!

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Suriyelilerle kavga!
Suriyeli bayanlar ile Türk bayanlar arasında kavga çıktı!

Körfez Tütünçiftlik sahilde önceki akşam büyük bir kavga yaşandı. İddialara göre, sahildeki piknik alanında bir çocuğun sebep olduğu kavga Suriyeli bayanlar ile Türk bayanlar arasında yaşandı. Bayanların aralarındaki atışma bir anda büyüyence araya polis ekipleri girdi. Güçlükle ayrılan bayanlar emniyete giderek birbirlerinden şikâyetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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