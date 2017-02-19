Sürücülere önemli uyarı: 109 TL ceza ödemek istemiyorsanız...

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, araç sürücülerine ‘ceza yemek istemiyorsanız kurallara uyun’ çağrısı yaptı.

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kaldırımlara, yaya geçitlerine, bisiklet yollarına, engelli geçiş yerlerine araç park etmenin yasak olduğunu hatırlattı. Çalışmalarla ilgili bilgiler veren yetkililer, ”Ekiplerimiz sürekli denetimlerde bulunuyor. Yasak yerlere park etmiş araç sürücülerine Kabahatler Kanunu gereğince en az 109 lira para cezası kesilirken araçları da çekiciyle çekilmektedir. Sürücüler, cezalı duruma düşmek istemiyorlarsa kurallara mutlaka uysunlar” dediler.