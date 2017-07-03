Survivor Sadin Hünkar’daydı!

TV8’de yayınlanan ve kısa bir süre önce sona eren Survivor 2017’nin yarışmacılarından Sadin Bakır, 23. Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri’nde yer alan pehlivanlardandı

Başarılı güreşler çıkan Sadin, fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi. Hünkar Çayırı Güreşleri’nin ülkenin en değerli güreş organizasyonlarından birisi olduğunu belirten Sadin Bakır, Kırkpınar’da kürsüde yer almak istediğini de sözlerine ekledi.